38-летняя Шоптенко стала студенткой: какую новую профессию изучает известная танцовщица

Алена получает образование за границей.

Известная украинская танцовщица Алена Шоптенко стала студенткой за рубежом.

О своем новом обучении 38-летняя звезда откровенно рассказала на днях в Instagram.

"Мне почти 40, и я снова студентка. Сейчас я учусь в Англии на фасилитатора "Shadow work". Это глубокая работа с теневыми частями личности через тело, эмоции и психику. На стыке психологии, коучинга и телесных практик. Помню, как во время собственного опыта работы с тенью четко прозвучало: "Я хочу уметь это делать", – рассказала Алена.

Шоптенко добавила, что боялась начинать что-то с нуля. Однако через несколько месяцев поняла, что это решение было правильным.

"Когда увидела информацию об обучении, то испугалась. Мне 38, а вся жизнь в танце. Как это, учиться чему-то новому почти с нуля? Я дала себе полгода, но увлечение осталось. Мы часто боимся начинать после 30, 40, 50, будто существует дедлайн на развитие, но именно сейчас у нас есть опыт понимания себя", – отметила танцовщица.

Напомним, ранее Алена Шоптенко призналась, почему молчала о разрыве со вторым мужем Алексеем Ивановим. Оказалось, что они уже не живут вместе около пяти лет.

