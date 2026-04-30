В банках и обменниках подорожал евро: какой курс валют в последний день апреля

Продать доллар можно в среднем по курсу 43,80 грн, а евро – 51,20 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 30 апреля, не изменился и составляет 44,30 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,80 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 5 копеек и составляет 52,00 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,20 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,90 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,80 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,65 грн/евро, а курс продажи – 51,41 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на 30 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 44,08 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 1 копейку.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 51,58 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла 8 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отмечал, что в мае 2026 года валютный рынок Украины будет находиться под влиянием ряда внутренних и внешних факторов. Курс доллара, по его прогнозу, ожидается в диапазоне 43,5–44,5 грн, а евро – 49,5–52,5 грн.

