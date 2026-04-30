'Аналогов не будет': в Воздушных силах рассказали о создании антидронового 'купола'

Украина слишком велика по территории и финансово не может себе позволить такую систему, как в Израиле.

В вопросе создания антидронового "купола" над Украиной "аналогов точно не будет".

Об этом в интервью "Украинской правде" сказал Павел Елизаров, заместитель командующего Воздушными силами ВСУ. Он отметил, что Украина приближается к созданию антидронового "купола". "Да. Каждый день. Мы не стоим на месте – мы движемся", – отметил он.

Елизаров отметил, что у украинского решения "аналогов точно не будет", оно не будет похожим на что-то вроде "железного купола" в Израиле.

"Уникальность в том, что мы должны создать это из подручных средств. Украина слишком велика, и мы не можем финансово позволить себе систему, как в Израиле. Даже то, что есть сейчас в Эмиратах – многоуровневая система прикрытия из современных средств – мы физически и финансово не потянем. И нам никто этого не подарит", – сказал представитель Воздушных сил.

Как сообщалось, ранее генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко отметил, что израильская противовоздушная и противоракетная оборона является прочной, однако показатели сбивания вражеских целей остаются примерно на том же уровне, что и в Украине, – около 90%.

Таким образом, по его мнению, система ПВО по принципам "Железного купола" не станет панацеей для Украины, поскольку она предназначена для противодействия ракетам и снарядам, как, например, из систем "Град".

