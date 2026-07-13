Путин хочет разбомбить Киев до зимы, чтобы оставить людей без света и отопления, – Bild

Ронцхаймер отметил, что ракетный террор – это пока что последнее, что осталось у Путина.

У украинской армии практически нет противоракетных систем Patriot для перехвата баллистических ракет, которые российская армия запускает по городам, пишет военный корреспондент Пауль Ронцхаймер в статье для Bild.

Он отметил, что в последние дни почти все ракеты достигли цели, в Киеве и других городах по всей стране погибли десятки людей.

"Я еще ни разу не сталкивался с чем-то подобным на посту мэра Киева с начала войны: атаки российскими баллистическими ракетами стали хуже, чем когда-либо прежде! Путин находится под таким давлением из-за силы Украины, что, судя по всему, теперь хочет разбомбить Киев до наступления зимы", – заявил изданию BamS мэр Киева Виталий Кличко.

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Ронцхаймер добавил, что хотя эта ситуация и ужасна для людей, она в то же время свидетельствует об отчаянии российского президента Владимира Путина.

В статье рассказывается, что на восточном фронте российская армия фактически не продвигается вперед, а украинцам все чаще удается наносить удары с помощью дронов на территории самой России.

"Поэтому ракетный террор – это пока последнее, что осталось Путину. И все же многие эксперты уверены, что Путин и в дальнейшем не будет готов к серьезным переговорам, а будет делать ставку на эскалацию конфликта", – предполагает автор статьи.

По словам украинского чиновника, люди знают, что за свой успех – остановку российской армии на фронте и удары по топливным складам в России – им придется заплатить высокую цену: жестокими ракетными ударами по их гражданской инфраструктуре и постоянными жертвами среди гражданского населения.

"Осенью и зимой Россия будет пытаться оставить миллионы людей без электроэнергии и отопления – ещё хуже, чем прошлой зимой", – прогнозирует он.

Военный эксперт Клаудия Майор также видит изменения в ситуации. По словам Майор, Украина "благодаря ударам на большие расстояния глубоко в тыл России (…) создала значительный импульс – именно такой, что Путин больше не может отрицать существование войны".

Она добавила, что в значительной части российских регионов царит дефицит топлива, и впервые складывается впечатление, что время играет в пользу Украины.

"И вопрос заключается в том, сможет ли Зеленский убедить Трампа, что Украина сейчас находится в выгодном положении – и что Трамп, как всегда, хочет быть на стороне победителей, а потому ему лучше встать на сторону Украины", – отметила Майор.

Автор отметил, что агентство Reuters процитировало двух человек из окружения Владимира Путина, которые рассказали, что недавние украинские атаки дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы и порты еще больше укрепили решимость Путина продолжать войну. По их мнению, Россия еще больше обострит военный конфликт.

Более того, один из них в беседе с Reuters упомянул о "вероятности" эскалации в ближайшие месяцы. Как именно это может выглядеть, остается неизвестным.

Ронцхаймер отметил, что какими бы жестокими ни были российские атаки, которые в основном происходят ночью или ранним утром, он не видит, чтобы украинцы хотели сдаться.

"Наоборот: люди, с которыми я до сих пор встречался, по крайней мере сейчас настроены более оптимистично, чем еще шесть месяцев назад, потому что видят, что украинская армия с помощью дронов смогла добиться значительных успехов на территории России", – указал он.

Война в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что российский диктатор Владимир Путин признал, что причиной топливного кризиса почти во всех регионах страны стали удары Украины. В то же время он пообещал, что ситуация постепенно будет улучшаться. Путин добавил, что Россия работает над "системой поставок топлива в Крым". Глава Кремля отметил, что Россия планирует свою кампанию "зеркальных" ударов и добавил, что они будут "в несколько раз мощнее".

Также мы писали, что британский политолог Марк Галеотти в статье The Times назвал жесткие удары РФ по Киеву и другим украинским городам в последние дни ответом Кремля на украинские атаки, направленные на российские нефтеперерабатывающие заводы, трубопроводы и танкеры, доставляющие топливо в Крым. При этом Галеотти напомнил, что в Кремле продолжают намекать на то, что Москва якобы готова к переговорам о мире, но только на своих условиях. По словам политолога, в Москве всё чаще говорят о том, чтобы привлечь Китай или Бразилию в качестве посредников и инициировать новые мирные переговоры с Украиной. В то же время Кремль отказался от любой надежды на прорыв под руководством президента США Дональда Трампа.

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