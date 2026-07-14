СБУ превратилась в одну из самых эффективных секретных организаций в мире, – The Telegraph

По мнению Хамиша де Бреттона-Гордона, операция "Паутина" продемонстрировала уровень планирования и творческого подхода, который мало кто считал возможным.

Эффектные атаки вглубь России, а также целенаправленные убийства высокопоставленных военных, которые приписывают Службе безопасности Украины (СБУ), напоминают сюжет современного триллера о Джеймсе Бонде, пишет бывший военный Хамиш де Бреттон-Гордон в статье The Telegraph.

Де Бреттон-Гордон отметил, что за более чем четыре года неустанных инноваций и смелых операций украинские спецслужбы превратились в одну из самых эффективных секретных организаций в мире, что помогло решительно сместить баланс сил в войне в пользу Украины.

Он добавил, что недавние сообщения о взрыве в Монако, в результате которого серьезно пострадал украинский бизнесмен, которого Киев обвиняет в сотрудничестве с Москвой, неизбежно вызвали вопрос: "Не слишком ли далеко СБУ простирает свои руки в Западную Европу, или это просто очередное доказательство того, что нигде она не остается вне ее досягаемости?".

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Автор статьи отметил, что для Вадима Ермолаева Монако должно было стать убежищем. Как и многие состоятельные россияне и украинцы, он променял опасности войны на роскошь Французской Ривьеры, поселившись в одном из самых эксклюзивных европейских уголков с видом на Средиземное море.

"Попав под санкции Украины за якобы деловую деятельность в оккупированном Крыму, он, казалось, верил, что богатство, географическое положение и международная репутация обеспечат ему иммунитет от конфликта, бушующего в 2000 км от него", – говорится в статье.

Бывший военный поделился, что если Украина действительно несет ответственность за это нападение, то стратегический посыл вполне очевиден.

"Те, кто активно содействует военным действиям России, не могут полагать, что пересечение международной границы делает их недосягаемыми. Будь то Москва, оккупированный Крым или Лазурный берег – вывод один и тот же: нигде нельзя чувствовать себя в полной безопасности", – пишет де Бреттон-Гордон.

По его мнению, психологический эффект этой кампании может оказаться даже больше, чем материальный ущерб.

"Каждый российский генерал, разведчик, производитель оружия или коллаборационист теперь должен задумываться, не следят ли за ним", – подчеркнул он в статье.

По словам бывшего военного, сомнение – одно из самых мощных оружий в разведывательной войне.

"Как только страх овладевает человеком, он подрывает уверенность, нарушает процесс принятия решений и заставляет противника тратить огромные ресурсы лишь на то, чтобы защитить себя", – пояснил он.

Указывается, что СБУ превратилась в уникальную гибридную организацию:

"Она унаследовала безжалостные методы работы советских спецслужб, соединила их с точностью и смелостью, которые обычно ассоциируются с "Моссадом", а также объединила все это с высокотехнологичными средствами наблюдения, новейшими технологиями и обменом разведданными, характерными для западных спецслужб. Это грозное сочетание".

Де Бреттон-Гордон высказал мнение, что операция "Паутина", в ходе которой в прошлом году были нанесены удары по стратегическим базам бомбардировщиков, расположенным за тысячи миль вглубь России, продемонстрировала уровень планирования и творческого подхода, который мало кто считал возможным. Она пополнила все удлиняющийся список операций, которые выявили явные слабые места в системе внутренней безопасности России, заставив Владимира Путина защищать территории, которые он когда-то считал неприкосновенными.

"Это, естественно, вызывает вопрос: смогла бы Великобритания поступить так же? Простой ответ – да, если бы от этого зависело выживание нации", – считает бывший военный.

Автор статьи подчеркнул, что Украина не выбирала эту войну; она борется за своё существование. Поэтому выживание требует инноваций, гибкости и обдуманного риска.

"У украинцев также есть преимущества, которые ни одна западная разведка не сможет легко воспроизвести. Они говорят на этом языке, интуитивно понимают российское общество и ценят нюансы его культуры и бюрократии. Поэтому они способны вербовать информаторов, проникать в сети и действовать на территории России с такой свободой, которую посторонним было бы почти невозможно достичь", – считает он.

В частности, де Бреттон-Гордон указал, что многие россияне имеют родственные связи с Украиной или тайно выступают против режима Путина, что создает возможности для вербовки, которых у других просто нет.

Бывший военный добавил, что Украина также зарекомендовала себя как ведущий мировой новатор в сфере ведения боевых действий с применением дронов:

"Необходимость ускорила развитие изобретательности. Столкнувшись с подавляющим численным превосходством противника, украинские инженеры, предприниматели и военные осуществили революцию в технологиях ведения боевых действий быстрее, чем любые вооруженные силы в новейшей истории".

По мнению автора, урок, который можно извлечь из опыта Украины, заключается в том, что правительства должны быть готовы внедрять гражданские инновации гораздо быстрее, чем это позволяют традиционные системы государственных закупок.

"Победа в войнах будущего будет зависеть не меньше от разработчиков программного обеспечения и стартапов, чем от солдат и танков", – констатировал де Бреттон-Гордон.

Усиление атак РФ на Украину: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам начальника управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, хотя Россия и наносит по Украине удары баллистическими ракетами, которые она может производить и накапливать, но у нее возникают проблемы из-за санкций и дальнобойных ударов ВСУ. Игнат заверил, что руководство Украины делает все, чтобы обеспечить Силы обороны соответствующими ракетами-перехватчиками для систем "Patriot". Также он считает, что возможности России будут сокращаться, поскольку будет поступать меньше доходов от экспорта газа, нефти и т. д.

Кроме того, мы писали, что Игнат рассказал, что недавно по Киеву ударила управляемая зенитная ракета, предназначенная для сбивания воздушных объектов. По словам Игната, враг прибегает к таким террористическим действиям и заявляет, что Украина якобы "сама себя" обстреливает собственной ПВО. Пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ добавил, что враг применяет различные типы боевых средств, боевая часть которых может быть осколочно-фугасной, начиненной "кассетами" и т. п. Он пояснил, что зенитные управляемые ракеты С-300 или С-400 предназначены для уничтожения воздушного объекта – тысячи элементов после взрыва "должны" пробить самолет, вертолет или ракету. Однако РФ с самого начала полномасштабной войны применяет эти зенитные ракеты по наземным целям в Украине.

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