Путин признал проблемы с топливом в оккупированном Крыму и по всей России

Он пообещал, что Россия продолжит отправлять нефтепродукты в Крым.

На фоне масштабного топливного кризиса, который охватил уже практически все регионы Росси и оккупированные территории Украины, проблемы с бензином "заметил" российский диктатор Владимир Путин, которого цитируют российские СМИ. Он признал, что причиной кризиса стали удары Украины.

"Действия ВСУ создают определенные проблемы с нефтепродуктами в РФ, но ситуация постепенно будет выправляться", - пообещал россиянам Путин.

Также он сказал, что Россия работает над "системой снабжения Крыма топливом". До нее, по его мнению, Украине будет "сложно добраться".

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Также он сказал, что Россия планирует свою кампанию "зеркальных" ударов. Он считает, что они будут "в несколько раз мощнее".

Удары по России – последние новости

Напомним, что в ночь на 13 июля Украина провела очередную воздушную атаку по целям оккупантов в Крыму и российских регионах. Были поражены больше десятка судов в Азовском море – нефтетанкеры, паромы, сухогрузы и буксиры.

Также продолжаются удары по ПВО в Крыму. Удары были нанесены по радиолокационной станцией "Небо-У" и пусковой установкой зенитного ракетного комплекса С-400 в районе Керчи.

Также в ночь на 13 июля СБУ атаковала патрульные катера, ангары с военной техникой и специальным оборудованием на авиабазе "Багерово" в Крыму, порт "Кавказ" в Краснодарском крае и резервуарный парк нефтебазы в Вязниках Ставропольского края РФ.

Кроме того, ночью беспилотники атаковали Москву и регион российской столицы. По заявлениям российских чиновников - было сбито 80 дронов. В Солнечногорске и Можайске есть поврежденные дома.

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