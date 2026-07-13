Россия активно рубит лес возле Финляндии ради строительства военных баз

В частности, расширяется военная база в Петрозаводске.

В приграничных лесах России, недалеко от Финляндии, расширяется площадь вырубок. Финские военные наблюдают за этим через спутниковые снимки и считают, что лес вырубают ради строительства новых военных баз, пишет швейцарская газета Blick.

Одна из баз, которую Россия строит в карельском регионе, расположена в Петрозаводске – это в 170 км от Финляндии. Финский военный эксперт Марко Эклунд проанализировал спутниковые снимки и показал участки вырубки, которые достигают длины в километр и ширины до 400 метров. Он сказал, что в этом месте строится новый гарнизон для железнодорожных войск.

Новая железнодорожная бригада, официально сформированная в декабре 2024 года, по словам Эклунда, должна насчитывать от 2500 до 3000 военнослужащих. Ее задачей будет строительство, техническое обслуживание и реконструкция железнодорожной сети, которую Россия традиционно использует для перевозки войск и вооружения. Рядом с местом расположения гарнизона находится промышленный комплекс с выходом на железнодорожную линию.

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Издание пишет, что это часть масштабной реорганизации российских вооруженных сил на восточном фланге НАТО. После вступления Финляндии в альянс Москва восстановила Ленинградский военный округ. Одновременно Россия модернизирует несколько баз в регионе: восстановлен бывший гарнизон в Рыбке, в селе Нова-Вилга строится совершенно новый объект, а на другой расположенный неподалеку советский гарнизон после вывода техники в начале войны уже прибыла новая военная техника.

Авиабаза в Петрозаводске также расширяется. Спутниковые снимки показывают новые легкие навесы для боевых самолетов, вероятно, палаточные конструкции с металлическим каркасом. Они обеспечивают защиту от непогоды и затрудняют разведывательным службам оценку боевой готовности.

Провокации против НАТО

Финский политик и член парламента Ярно Лимнелл недавно предупредил, что Москва может проверить единство НАТО после саммита в Анкаре. Речь не об открытой войне, а о гибридных действиях: саботаже, полетов беспилотников и присутствия лиц в форме в приграничных районах. Целью возможных наступательных действий России может стать и Польша.

Действия российских военных в Карелии также вписываются в эту картину. По данным Yle, новый 44-й армейский корпус может перебросить в регион до 15 000 дополнительных военнослужащих. Для Финляндии это представляет собой новую стратегическую угрозу вдоль 1340-километровой границы с Россией.

Напряжение на границе Финляндии и России - больше новостей

Напомним, что Финляндия серьезно воспринимает угрозу со стороны России. После того, как страна вошла в НАТО, страна закрыла всю границу с Россией на неопределенный срок. Причина в том, что Россия направляла беженцев в Финляндию в рамках "гибридной операции". Теперь вдоль границы построен забор. Однако ожидается, что лесистые участки границы могут стать местами, где российские диверсанты и дезертиры могут попытаться попасть в Европу.

Также Финляндия проводит военные учения возле сухопутной и морской границы с Россией, привлекая к ним участников из других стран НАТО. Задача таких учений проверить готовность войск к действиям в условиях реальной войны.

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