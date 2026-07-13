Грозы охватят почти всю Украину: кого непогода обойдет стороной (карта)

Столицу грозы также не обойдут стороной, что может затруднить работу энергетических предприятий.

Грозы охватят большую часть территории Украины до конца суток и завтра.

На своем сайте Украинский гидрометеорологический центр опубликовал предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

"До конца суток 13 июля в Украине, кроме востока и юго-востока, 14 июля ночью на Правобережье, днем по всей Украине грозы (I уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении.

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Погода в Киеве

В то же время Гидрометцентр также предупреждает, что в Киеве и в Киевской области до конца суток – грозы. Речь идет также об I уровне опасности, желтом.

"Погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических предприятий", – предупредили синоптики.

По прогнозу, 14 июля в столице и области будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди и грозы.

"Ветер северо-западный, 5–10 м/с. Температура по области ночью 14–19°, днём 23–28°; в Киеве ночью 17–19°, днем 25–27°", – говорится в сообщении, в котором также отмечается, что в связи с грозами завтра также объявлен I уровень опасности, желтый.

Возвращение тепла в Украину

Как сообщал УНИАН, ранее синоптик Игорь Кибальчич заявил, что уже на этой неделе в Украину вернется жара до 33-35 градусов.

По его словам, в первой половине недели еще будут идти дожди, но температура начнет постепенно повышаться. В то же время во второй половине недели вероятность осадков снизится, а небо станет преимущественно малооблачным. Дневные показатели температуры на крайнем юге и в Закарпатье постепенно достигнут отметки в 33–35 градусов.

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