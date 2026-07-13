Чего не стоит делать после 17:00, если у вас высокое артериальное давление: 5 советов

Несложные изменения в вечерних привычках могут помочь поддерживать нормальный уровень артериального давления.

Людям с высоким артериальным давлением стоит обратить внимание на свои вечерние привычки. После 17:00 некоторые действия могут негативно сказываться на здоровье, пишет EatingWell.

Высокое артериальное давление зависит не только от возраста или наследственности, но и от образа жизни. Питание, физическая активность и контроль стресса могут влиять на показатели давления.

Вечером многим людям сложнее придерживаться полезного режима: после рабочего дня хочется отдохнуть, поэтому контроль за питанием или другими привычками часто отходит на второй план.

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Некоторые вечерние привычки могут препятствовать нормализации артериального давления, которое в это время суток обычно должно постепенно снижаться.

Ниже – 5 вещей, которых людям с высоким давлением лучше избегать после 17:00.

1. Алкоголь

Алкоголь может казаться способом расслабиться вечером, однако он способен влиять на артериальное давление. Современные рекомендации кардиологов гласят: чем меньше алкоголя в рационе, тем лучше для здоровья сердца и сосудов.

Это касается пива, вина и крепких напитков. Исследования показывают, что изменения могут начинаться даже при относительно небольшом количестве алкоголя, говорится в статье о влиянии алкоголя на артериальное давление.

2. Некоторые безрецептурные лекарства

Ибупрофен и напроксен относятся к нестероидным противовоспалительным средствам, которые помогают уменьшить боль, однако у некоторых людей могут повышать артериальное давление, отмечают в Американской ассоциации сердца.

Также стоит помнить, что противоотечные препараты при заложенности носа могут оказывать подобный эффект. Если у вас гипертония и вы часто принимаете безрецептурные лекарства, стоит обсудить с врачом более безопасные варианты.

3. Блюда с высоким содержанием соли

Ужин часто содержит больше всего натрия в течение дня, поскольку вечером порции могут быть больше, а еду чаще заказывают в ресторанах или через службы доставки.

Людям с высоким давлением специалисты советуют чаще готовить дома и выбирать простые блюда из минимально обработанных продуктов. Вместо большого количества соли можно использовать травы и специи.

4. Чрезмерное время перед экраном

Длительное просмотр телевизора, использование смартфона или других устройств связывают с ухудшением показателей здоровья сердца, в частности с высоким артериальным давлением.

Одной из причин может быть снижение физической активности, а также стресс, вызванный эмоциональным контентом. Кроме того, время, проводимое перед экраном, может сокращать продолжительность сна, а его недостаток влияет на уровень давления.

5. Сладкие перекусы

Регулярные сладкие перекусы вечером могут влиять на уровень глюкозы в крови и работу инсулина. Такие изменения со временем могут опосредованно влиять и на контроль артериального давления, говорится в статье об инсулинорезистентности и высоком кровяном давлении.

Если хочется сладкого, эксперты советуют есть его раньше в течение дня, а не непосредственно перед сном. Например, небольшую порцию печенья лучше оставить на время после обеда.

Подробнее о влиянии продуктов на давление

Ранее ученые назвали два популярных продукта, которые могут снижать артериальное давление. Отмечалось, что употребление шоколада и чая может способствовать снижению артериального давления благодаря флавонолам – соединениям, известным своими полезными свойствами для здоровья сердца.

Также ученые объяснили, как ежедневное употребление мясных деликатесов влияет на давление. Подчеркивалось, что регулярное употребление таких продуктов может иметь последствия для здоровья сердечно-сосудистой системы.

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