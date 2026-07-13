Чего не стоит делать после 17:00, если у вас высокое артериальное давление: 5 советов

Людям с высоким артериальным давлением стоит обратить внимание на свои вечерние привычки. После 17:00 некоторые действия могут негативно сказываться на здоровье, пишет EatingWell.
Высокое артериальное давление зависит не только от возраста или наследственности, но и от образа жизни. Питание, физическая активность и контроль стресса могут влиять на показатели давления.
Вечером многим людям сложнее придерживаться полезного режима: после рабочего дня хочется отдохнуть, поэтому контроль за питанием или другими привычками часто отходит на второй план.
Некоторые вечерние привычки могут препятствовать нормализации артериального давления, которое в это время суток обычно должно постепенно снижаться.
Ниже – 5 вещей, которых людям с высоким давлением лучше избегать после 17:00.
1. Алкоголь
Алкоголь может казаться способом расслабиться вечером, однако он способен влиять на артериальное давление. Современные рекомендации кардиологов гласят: чем меньше алкоголя в рационе, тем лучше для здоровья сердца и сосудов.
Это касается пива, вина и крепких напитков. Исследования показывают, что изменения могут начинаться даже при относительно небольшом количестве алкоголя, говорится в статье о влиянии алкоголя на артериальное давление.
2. Некоторые безрецептурные лекарства
Ибупрофен и напроксен относятся к нестероидным противовоспалительным средствам, которые помогают уменьшить боль, однако у некоторых людей могут повышать артериальное давление, отмечают в Американской ассоциации сердца.
Также стоит помнить, что противоотечные препараты при заложенности носа могут оказывать подобный эффект. Если у вас гипертония и вы часто принимаете безрецептурные лекарства, стоит обсудить с врачом более безопасные варианты.
3. Блюда с высоким содержанием соли
Ужин часто содержит больше всего натрия в течение дня, поскольку вечером порции могут быть больше, а еду чаще заказывают в ресторанах или через службы доставки.
Людям с высоким давлением специалисты советуют чаще готовить дома и выбирать простые блюда из минимально обработанных продуктов. Вместо большого количества соли можно использовать травы и специи.
4. Чрезмерное время перед экраном
Длительное просмотр телевизора, использование смартфона или других устройств связывают с ухудшением показателей здоровья сердца, в частности с высоким артериальным давлением.
Одной из причин может быть снижение физической активности, а также стресс, вызванный эмоциональным контентом. Кроме того, время, проводимое перед экраном, может сокращать продолжительность сна, а его недостаток влияет на уровень давления.
5. Сладкие перекусы
Регулярные сладкие перекусы вечером могут влиять на уровень глюкозы в крови и работу инсулина. Такие изменения со временем могут опосредованно влиять и на контроль артериального давления, говорится в статье об инсулинорезистентности и высоком кровяном давлении.
Если хочется сладкого, эксперты советуют есть его раньше в течение дня, а не непосредственно перед сном. Например, небольшую порцию печенья лучше оставить на время после обеда.
Подробнее о влиянии продуктов на давление
Ранее ученые назвали два популярных продукта, которые могут снижать артериальное давление. Отмечалось, что употребление шоколада и чая может способствовать снижению артериального давления благодаря флавонолам – соединениям, известным своими полезными свойствами для здоровья сердца.
Также ученые объяснили, как ежедневное употребление мясных деликатесов влияет на давление. Подчеркивалось, что регулярное употребление таких продуктов может иметь последствия для здоровья сердечно-сосудистой системы.