В Петербурге срочно набирают россиян для защиты неба от украинских дронов: что им обещают

Военные ведомства публикуют объявления о наборе в мобильные группы противовоздушной обороны.

В Санкт-Петербурге после серии украинских атак местных жителей начали искать людей для формирования мобильных групп ПВО. Кандидатам предлагают зарплату в размере более 2 000 долларов в месяц и обещают, что их не отправят на фронт, пишет digi24.

Отмечается, что военные ведомства в Санкт-Петербурге публикуют объявления о наборе в мобильные группы противовоздушной обороны. В этих объявлениях обещают ежемесячное вознаграждение в размере около 180 000 российских рублей (около 2 350 долларов).

"Эта вакансия не предполагает службы в зоне "специальной военной операции" (пропагандистский эвфемизм для описания вторжения России в Украину - УНИАН)! Служба проходит в подразделениях, специализирующихся на защите и охране критически важных объектов инфраструктуры Санкт-Петербурга (без выезда за пределы региона)", - говорится в одном из объявлений.

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В подобных объявлениях также указаны другие условия контракта, в том числе срок службы в три года и право на участие лиц в возрасте от 18 до 52 лет, прошедших медицинское обследование и отвечающих другим требованиям для призыва на военную службу.

В издании отметили, что российские контрактники и призывники, несмотря на обещания своего командования, все равно регулярно отправляются на фронт. Призывников заставляют перейти на контрактную службу, чтобы их было проще отправить воевать в Украину. Это подтверждают и некоторые российские оккупанты и иностранцы, которые попали в украинский плен.

Удар по Санкт-Петербургу стал унижением для Путина

Ранее аналитик Джонатан Сингх заявил, что Украина, нанеся мощный удар по Санкт-Петербургу, увеличивает как материальные, так и политические издержки войны для российского диктатора Владимира Путина.

Сингх отметил, что эта атака усиливает давление на российскую противовоздушную оборону и логистику, а также вынуждает руководство Кремля принимать трудные решения о том, какие части страны защищать.

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