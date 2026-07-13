Когда в Украине появится банкнота 5000 гривень: финансист оценил перспективы

С 4 сентября 2026 года в обращение будет введена банкнота номиналом 2000 гривень с портретом Василия Стуса.

После того как Национальный банк Украины представил новую банкноту номиналом 2000 гривень, которая поступит в обращение с 4 сентября 2026 года, украинцы стали массово шутить о введении более крупных номиналов украинской валюты, в частности 5000 гривень.

Как сообщил в комментарии УНИАН финансовый аналитик Андрей Шевчишин, банкноты большего номинала действительно могут появиться в Украине, но только тогда, когда граждане перестанут использовать мелочь. Пока что о такой перспективе речи не идет.

"Когда мы начнём пренебрегать пятигривневой монетой, тогда у нас возникнет потребность в 5000. Мы понимаем, что одна гривня уже исчерпала свою покупательную способность. По крайней мере, искусственный интеллект не называет продуктов, которые можно купить за одну гривню… Когда появится пренебрежение к двум гривням, тогда мы перейдем к купюре в пять", – говорит специалист.

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В то же время, по его словам, введение купюры номиналом 2000 гривень не несет в себе дополнительных инфляционных рисков.

"Купюра (номиналом 2000 гривень, – УНИАН) отражает уже фактическую накопленную инфляцию. Нынешние деньги уже не обеспечивают достаточного обращения и эффективности. Мы можем пересчитать эту купюру в долларовый эквивалент и увидеть, сколько она будет стоить. Это будет 44 доллара", – говорит Шевчишин.

Несмотря на это, анонс новой банкноты привел к появлению разнообразных слухов и необоснованных конспирологических теорий, что стало дополнительным стрессовым фактором для населения. По словам специалиста, сегодня банкноты номиналом 1000 грн составляют 55% всех купюр в обращении, что является очень высоким показателем. В то же время, вводить банкноту в 2000 гривень, по его словам, не было необходимости.

"И 1000 нормально справляется… Наличные операции у нас ограничены 50 тысячами, выше этой суммы все должно осуществляться уже в безналичной форме", – отмечает Шевчишин.

Между тем, по его словам, Нацбанк будет продолжать изымать мелкие монеты различного номинала. Ими пользуются всё реже, ведь товаров, которые за них можно было бы купить, практически не осталось.

Наличные в Украине – последние новости

В конце зимы эксперты отмечали, что увеличение объема наличных в обращении создает предпосылки для появления в Украине банкнот номиналом 2000 и 5000 гривень. В то же время они считали, что в ближайшее время введение таких купюр маловероятно. Кроме того, специалисты сомневались, что введение банкноты номиналом 2000 гривень принесет ощутимую практическую пользу.

Отметим, что по данным Национального банка Украины, чаще всего подделывают банкноты номиналом 500 гривень. Второе место с большим отрывом занимают банкноты номиналом 200 гривень. В целом по итогам 2025 года уровень подделки гривневых банкнот сократился в три раза.

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