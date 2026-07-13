Россия атакует украинские города ракетами, предназначенными для совсем других целей, - Игнат

По словам Игната, противник с первых дней войны применяет зенитные ракеты для поражения наземных целей.

Россияне оснащают ракеты шрапнелью или кассетными элементами, чтобы нанести удар по украинским городам. В частности, недавно по Киеву ударила такая управляемая зенитная ракета, предназначенная для сбивания воздушных объектов. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По словам Игната, враг прибегает к таким террористическим действиям и заявляет, что Украина якобы "сама себя" обстреливает собственной ПВО. В частности, сегодня утром по Одессе был нанесен удар, после чего российские пропагандисты начали "разогнать" информацию о том, что это якобы украинская противовоздушная оборона наделала столько бед.

"Этой лжи уже не стоит удивляться", – подчеркнул Игнат.

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Он отметил, что враг применяет различные типы боеприпасов, боевая часть которых может быть осколочно-фугасной, начиненной "кассетами" и т. п.

"Любая боевая часть, попавшая в город-миллионник, – это уже террористический акт в отношении гражданских объектов, жилых домов и т. п. Что касается недавних ракетных ударов по столице, когда речь шла о шрапнели, – очевидно, это была зенитная управляемая ракета С-400. Ведь поражающие элементы этой ракеты как раз и начинены такой шрапнелью", – сказал военный.

Он пояснил, что зенитные управляемые ракеты С-300 или С-400 предназначены для уничтожения воздушного объекта – тысячи элементов после взрыва "должны" пробить самолет, вертолет или ракету. Однако противник с первых дней войны применяет эти зенитные ракеты по наземным целям, в частности, по Киеву, Харькову и т. д.

Удары по Киеву – важные новости

Напомним, 2 июля в результате массированной российской атаки на Киев были зафиксированы значительные разрушения и сотни пострадавших, среди них – дети. Число погибших превысило 20 человек, десятки людей госпитализированы с тяжкими травмами.

В ночь на 11 июля оккупанты атаковали Киев ракетами, начиненными шрапнелью. Глава Дарницкой районной государственной администрации столицы Александр Ковтунов сообщил, что это – опасный обстрел из-за того, что заряд был наполнен шрапнелью; повезло, что никто не находился у окон и не был на улице, иначе было бы очень много раненых и погибших. В результате атаки в указанном районе повреждены автомобили и дома.

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