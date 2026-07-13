Названы 10 лучших игр 2026 года, которым не нужна мощная видеокарта

Все проекты в списке способны подарить десятки часов увлекательного геймплея даже владельцам недорогих ноутбуков и старых компьютеров.

Покупка нового компьютера становится все более дорогим удовольствием, но это вовсе не означает, что владельцам старых ПК пора забыть о современных играх. Издание PCWorld составило список лучших новинок 2026 года, которые отлично работают даже без дискретной видеокарты.

Авторы отмечают, что большинство проектов из подборки без проблем запускаются на ноутбуках с интегрированной графикой, а многие из них также получили поддержку Steam Deck. Кроме того, во время летней распродажи в Steam многие игры доступны по "вкусным" скидками.

В список лучших игр для слабых компьютеров вошли:

Mina the Hollower – приключенческий экшен в духе классических игр серии Zelda от создателей Shovel Knight.

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Mewgenics – необычная тактическая стратегия, в которой игрок разводит кошек с уникальными генетическими особенностями и отправляет их в сражения.

Typing Break – динамичная аркада, где скорость печати напрямую влияет на эффективность в бою.

Dosa Divas – Сюжетная пошаговая ролевая игра о двух сестрах, путешествующих на гигантском мехе-фургоне.

Space Warlord Baby Trading Simulator – сатирический симулятор космической биржи с необычной концепцией.

Cardburners – карточная игра, требующая принимать решения буквально за секунды.

Cassette Boy – необычная игра-головоломка, в которой мир выглядит как двухмерный, но на самом деле он трехмерный.

Beatdown City Survivors – экшен в стиле Vampire Survivors с необычными комбинациями оружия и персонажей.

Forbidden Solitaire – смесь пасьянса, хоррора и рогалика с атмосферой старых интернет-легенд.

Replaced – киберпанк-приключение с впечатляющей пиксельной графикой и кинематографичной атмосферой.

Ранее портал Metacritic подвел итоги первой половины 2026 года и назвал 20 лучших игр, вышедших с начала года. Лучшей игрой года пока называют Forza Horizon 6, также в топ-3 вошли Schrödinger's Call и Mina the Hollower.

УНИАН рассказывал, что небольшая инди-игра за месяц продалась тиражом 15 млн копий, обогнав Resident Evil Requiem, Crimson Desert, Subnautica 2 и другие нашумевшие игры года.

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