Все больше людей плитку на полу заменяют на более теплое и тихое покрытие

Этот тип покрытия ценят за комфорт при ходьбе и простоту укладки.

В последние годы виниловые напольные покрытия с войлочной основой становятся все более популярными среди владельцев домов и квартир. Этот тип покрытия особенно ценят за комфорт при ходьбе, простоту укладки и способность скрывать незначительные неровности пола без необходимости выполнять масштабные подготовительные работы, пишет Newsweek.

Как отмечает издание, благодаря своей долговечности и практичности винил с войлочной основой часто укладывают в помещениях, которые ежедневно подвергаются значительной нагрузке, в частности на кухнях, в ванных комнатах, прихожих и кладовых.

В статье рассказывается, что виниловое напольное покрытие с войлочной основой состоит из нескольких слоев, каждый из которых выполняет свою функцию. На поверхности расположен защитный слой, обычно из полиуретана. Он защищает покрытие от царапин и следов повседневного использования, а также облегчает его очистку.

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Под ним – прозрачный защитный слой, который еще больше повышает устойчивость покрытия к истиранию, растрескиванию и другим повреждениям. Именно его толщина в значительной степени определяет, как долго прослужит пол.

Следующий слой – декоративный. Благодаря современным технологиям печати он очень точно воспроизводит текстуру древесины, камня или других натуральных материалов.

"Особенностью этого покрытия является нижний слой из войлока. Это текстильный или волокнистый материал, который делает пол мягче и выгодно отличает его от более новых оснований, изготовленных из стекловолокна или полипропилена", – пишет издание.

Комфортнее, теплее и тише

Как отмечается, одним из главных преимуществ войлочной основы является значительно более высокий уровень комфорта при повседневном использовании. Волокнистый слой поглощает звук шагов, благодаря чему в помещении становится тише по сравнению со многими другими видами твердых напольных покрытий.

Именно поэтому, подчеркивают авторы, такой пол часто выбирают для квартир и комнат на верхних этажах, где особенно важно снизить уровень шума.

Кроме того, войлок обеспечивает дополнительную теплоизоляцию, поэтому пол не кажется холодным на ощупь. Благодаря небольшой упругости ходить по такой поверхности гораздо приятнее, а длительное стояние меньше нагружает ноги, утверждается в статье.

Еще одним преимуществом является стабильность размеров. Винил с войлочной основой менее подвержен деформации, расширению или образованию пузырей со временем. В то же время он способен скрывать небольшие неровности существующего основания, что значительно облегчает ремонт в старых зданиях.

Качественная подготовка все равно важна

Хотя войлок помогает сглаживать незначительные дефекты поверхности, правильная подготовка основания все равно имеет решающее значение для долговечности пола, подчеркнули авторы. По их словам, основание должно быть чистым, сухим и ровным, без пыли и крупных трещин.

"Любые значительные неровности необходимо устранить ещё до начала укладки. Если покрытие укладывают на бетонное основание, рекомендуется также проверить уровень влажности, чтобы избежать проблем со сцеплением клея или изменения цвета материала", – отмечается в статье.

Также в издании предупредили, что перед укладкой виниловое покрытие должно пролежать не менее 24 часов в комнате, где его будут устанавливать. Таким образом материал адаптируется к температуре и условиям помещения, что облегчает монтаж и снижает риск последующих деформаций.

В небольших комнатах можно использовать более простые способы укладки, тогда как для больших площадей и помещений с повышенной влажностью рекомендуется приклеивать покрытие по всей поверхности, чтобы оно оставалось стабильным на протяжении многих лет.

Простой уход продлевает срок службы

Как отмечается в издании, для ухода за виниловым полом с войлочной основой достаточно регулярно удалять пыль и мелкую грязь с помощью веника или пылесоса, предназначенного для твёрдых напольных покрытий. Время от времени следует протирать пол слегка влажной тряпкой с использованием мягкого моющего средства с нейтральным уровнем pH.

Эксперты предостерегают от использования агрессивных моющих средств, поскольку они могут повредить защитный слой на поверхности покрытия.

Особенно внимательно нужно следить за краями покрытия, прежде всего в ванных комнатах и других помещениях с повышенной влажностью. Если вода проникнет под пол, она может ослабить клей и существенно сократить срок службы покрытия. Именно поэтому специалисты часто рекомендуют дополнительно герметизировать края силиконовым герметиком.

Также рекомендуется не использовать коврики с резиновой основой, поскольку некоторые виды резины могут вступать в реакцию с винилом и вызывать необратимое обесцвечивание покрытия.

При правильном уходе качественный виниловый пол с войлочной основой может прослужить от 10 до 25 лет, в зависимости от толщины защитного слоя и интенсивности эксплуатации, отмечается в издании.

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