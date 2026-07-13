Micro LED называют будущим телевизоров, но у технологии есть 5 серьезных минусов

Несмотря на то что технология Micro LED считается следующим этапом развития телевизоров, массовым выбором она станет еще не скоро.

Несмотря на репутацию технологии будущего, телевизоры Micro LED пока не смогли стать массовым выбором. Они сочетают преимущества OLED с более высокой яркостью, долговечностью и отсутствием риска выгорания пикселей, но ряд серьезных недостатков по-прежнему мешает им завоевать рынок.

Эксперты SlashGear назвали сразу пять причин, по которым Micro LED модели пока не могут конкурировать с OLED и Mini-LED.

Очень высокая цена

Если большинство телевизионных технологий со временем становятся доступнее благодаря массовому производству, то Micro LED пока относится исключительно к премиальному сегменту. Стоимость таких моделей нередко исчисляется десятками и даже сотнями тысяч долларов.

Видео дня

Высокая стоимость объясняется сложностью производства: для 4K-панели требуется около 25 млн микроскопических светодиодов, каждый из которых должен быть установлен с ювелирной точностью.

Сложность производства

Именно поэтому еще одним недостатком технологии считается сложность производства и высокий процент брака. В отличие от обычных LCD TV, где картинка формируется с помощью подсветки, в Micro LED каждый пиксель самостоятельно излучает свет. Миллионы миниатюрных светодиодов часто производятся разными поставщиками, прежде чем собираются в одном готовом дисплее.

Даже небольшое смещение отдельных элементов может привести к появлению заметных дефектов на экране.

Нестабильность цветопередачи и яркости

Не меньше вопросов вызывает и калибровка изображения. Хотя качественно изготовленные панели способны обеспечить великолепную картинку, добиться идеально равномерной яркости и точной цветопередачи по всей площади дисплея невероятно сложно.

Особенность Micro LED технологии заключается в том, что каждый пиксель одновременно отвечает и за яркость, и за цвет. Поэтому изменение одного параметра неизбежно влияет на другой, усложняя настройку изображения. В некоторых случаях проблемы с цветопередачей могут быть связаны даже с особенностями производства, а не с пользовательскими настройками.

Путаница между Micro LED и Mini-LED

Многие покупатели ошибочно считают, что Micro LED и Mini-LED – это одно и то же. На практике, это совершенно разные технологии.

Mini-LED представляет собой обычный LCD-дисплей с более совершенной системой подсветки из тысяч миниатюрных светодиодов. Micro LED, напротив, использует самосветящиеся пиксели, поэтому по принципу работы ближе к OLED. Из-за похожих названий покупатели могут легко перепутать эти экраны и приобрести совсем не тот телевизор, который планировали.

OLED все еще предлагает лучшее соотношение цены и возможностей

Главным конкурентом Micro LED сегодня остается OLED. За последние годы OLED-телевизоры заметно прибавили в яркости благодаря развитию технологий WOLED и QD-OLED, сохранив при этом глубокий черный цвет и практически бесконечную контрастность. При этом они стали значительно дешевле и доступнее.

В результате для большинства покупателей OLED по-прежнему предлагает лучшее соотношение цены, качества картинка и возможностей, тогда как Micro LED остается дорогой технологией с большим потенциалом, но ограниченной доступностью.

Ранее специалисты выделили 4 плюса и 2 минуса OLED-телевизоров, о которых стоит знать перед покупкой. OLED предлагает бесконечную контрастность и идеальную цветопередачу, но у этой технологии есть и важные ограничения.

Также пользователям рассказывали, почему некоторые фильмы имеют черные полосы по бокам экрана – и можно ли с этим что-то сделать.

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