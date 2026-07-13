Micro LED называют будущим телевизоров, но у технологии есть 5 серьезных минусов

Несмотря на репутацию технологии будущего, телевизоры Micro LED пока не смогли стать массовым выбором. Они сочетают преимущества OLED с более высокой яркостью, долговечностью и отсутствием риска выгорания пикселей, но ряд серьезных недостатков по-прежнему мешает им завоевать рынок.
Эксперты SlashGear назвали сразу пять причин, по которым Micro LED модели пока не могут конкурировать с OLED и Mini-LED.
Очень высокая цена
Если большинство телевизионных технологий со временем становятся доступнее благодаря массовому производству, то Micro LED пока относится исключительно к премиальному сегменту. Стоимость таких моделей нередко исчисляется десятками и даже сотнями тысяч долларов.
Высокая стоимость объясняется сложностью производства: для 4K-панели требуется около 25 млн микроскопических светодиодов, каждый из которых должен быть установлен с ювелирной точностью.
Сложность производства
Именно поэтому еще одним недостатком технологии считается сложность производства и высокий процент брака. В отличие от обычных LCD TV, где картинка формируется с помощью подсветки, в Micro LED каждый пиксель самостоятельно излучает свет. Миллионы миниатюрных светодиодов часто производятся разными поставщиками, прежде чем собираются в одном готовом дисплее.
Даже небольшое смещение отдельных элементов может привести к появлению заметных дефектов на экране.
Нестабильность цветопередачи и яркости
Не меньше вопросов вызывает и калибровка изображения. Хотя качественно изготовленные панели способны обеспечить великолепную картинку, добиться идеально равномерной яркости и точной цветопередачи по всей площади дисплея невероятно сложно.
Особенность Micro LED технологии заключается в том, что каждый пиксель одновременно отвечает и за яркость, и за цвет. Поэтому изменение одного параметра неизбежно влияет на другой, усложняя настройку изображения. В некоторых случаях проблемы с цветопередачей могут быть связаны даже с особенностями производства, а не с пользовательскими настройками.
Путаница между Micro LED и Mini-LED
Многие покупатели ошибочно считают, что Micro LED и Mini-LED – это одно и то же. На практике, это совершенно разные технологии.
Mini-LED представляет собой обычный LCD-дисплей с более совершенной системой подсветки из тысяч миниатюрных светодиодов. Micro LED, напротив, использует самосветящиеся пиксели, поэтому по принципу работы ближе к OLED. Из-за похожих названий покупатели могут легко перепутать эти экраны и приобрести совсем не тот телевизор, который планировали.
OLED все еще предлагает лучшее соотношение цены и возможностей
Главным конкурентом Micro LED сегодня остается OLED. За последние годы OLED-телевизоры заметно прибавили в яркости благодаря развитию технологий WOLED и QD-OLED, сохранив при этом глубокий черный цвет и практически бесконечную контрастность. При этом они стали значительно дешевле и доступнее.
В результате для большинства покупателей OLED по-прежнему предлагает лучшее соотношение цены, качества картинка и возможностей, тогда как Micro LED остается дорогой технологией с большим потенциалом, но ограниченной доступностью.
Ранее специалисты выделили 4 плюса и 2 минуса OLED-телевизоров, о которых стоит знать перед покупкой. OLED предлагает бесконечную контрастность и идеальную цветопередачу, но у этой технологии есть и важные ограничения.
Также пользователям рассказывали, почему некоторые фильмы имеют черные полосы по бокам экрана – и можно ли с этим что-то сделать.