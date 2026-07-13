14 июля в Украине станет теплее, но есть нюанс (карта)

Во вторник, 14 июля, украинцев ждет летнее тепло с дождями по всей стране. Температура поднимется до +23°...+28° в большинсте областей, но в течение суток пройдут кратковременные дожди, местами - грозы. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +18°, днем +27°, дождь.
- Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью +17°, днем +26°, дождь.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +17°, днем +26°, дождь.
- В Ровно завтра облачно с прояснениями, ночью +17°, днем +26°, дождь.
- В Тернополе 14 июля ночью +16°, днем +26°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +17°, днем +26°, дождь.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +17°, днем +25°, дождь.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +17°, днем будет +27°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью +17°, днем +25°, дождь.
- В Виннице завтра будет +17°...+25°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Житомире во вторник ночью +17°, днем +25°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Чернигове столбики термометров покажут +18°...+26°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Черкассах завтра ночью +18°, днем +27°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +25°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +17°...+25°, дождь.
- В Одессе 14 июля - облачно с прояснениями, температура ночью +19°, днем +25°, дождь.
- В Херсоне во вторник ночью будет +18°, днем +27°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +17°, днем +26°, дождь.
- В Запорожье температура ночью +17°, днем +25°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +17°, а днем +23°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Харькове - переменная облачность, температура ночью +17°, днем +24°, дождь.
- В Днепре температура ночью будет +17°, днем +22°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, +17°...+26°, дождь.
- В Краматорске завтра будет небольшая облачность, дождь с грозой, температура ночью +17°, днем +27°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +17°, днем +28°, дождь.
Какой праздник 14 июля, приметы погоды
14 июля - мучеников Кузьмы и Демьяна. По приметам, если июль очень жаркий, то декабрь будет холодный.