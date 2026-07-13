Утром лицо часто моют только водой: кому этого достаточно, а кому нет

​​​​​​​Универсального правила не существует - все зависит от типа кожи и индивидуальных особенностей.

Многие люди ограничиваются по утрам только умыванием обычной водой, считая, что этого достаточно после пробуждения.

Однако дерматологи предупредили, что такой подход подходит далеко не всем, поскольку ночью кожа продолжает вырабатывать кожное сало, потеть и накапливать отмершие клетки, пишет Noklapja. По словам специалистов, выбор способа очищения должен зависеть прежде всего от типа кожи.

Почему утром коже нужно очищение

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Эксперты объяснили, что даже во время сна на поверхности кожи скапливаются кожный жир, пот, остатки вечернего ухода и ороговевшие клетки. Кроме того, на лице могут оставаться частицы пыли и загрязнения, попавшие с наволочки или из воздуха.

Если не удалить эти загрязнения, они могут способствовать закупорке пор и ухудшать впитывание средств, которые наносятся утром.

Кому достаточно умываться водой

По словам дерматологов, людям с сухой, чувствительной или склонной к экземе кожей в некоторых случаях действительно может быть достаточно умывания теплой водой. Альтернативой также может стать мягкое кремообразное очищающее средство без агрессивных компонентов.

В то же время обладателям жирной или комбинированной кожи, а также тем, кто сильно потеет ночью или спит в жарком помещении, специалисты рекомендуют использовать мягкое очищающее средство каждое утро.

Почему нельзя слишком часто очищать кожу

Дерматологи предупредили, что чрезмерное очищение тоже может навредить. Частое использование агрессивных пенок или средств с отшелушивающими компонентами способно нарушить естественный защитный барьер кожи.

Среди возможных последствий специалисты назвали:

ощущение стянутости;

сухость;

покраснение;

раздражение;

повышенную чувствительность.

Кроме того, повреждение защитного слоя может привести к тому, что кожа начнет вырабатывать еще больше кожного сала, что особенно нежелательно для людей с акне.

Что советуют специалисты

Эксперты рекомендовали выбирать очищающее средство в соответствии с типом кожи. Для жирной кожи лучше подходят легкие гели или пенки, а для сухой и чувствительной – мягкие кремовые средства без сульфатов.

Также дерматологи посоветовали наносить очищающее средство пальцами легкими круговыми движениями, смывать его теплой, а не горячей водой и аккуратно промокать лицо чистым полотенцем, не растирая кожу.

При этом специалисты подчеркнули, что если утреннее очищение может отличаться в зависимости от типа кожи, то вечернее умывание остается обязательным практически для всех. Именно вечером необходимо удалить с лица солнцезащитные средства, макияж, кожное сало и загрязнения, накопившиеся в течение дня.

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