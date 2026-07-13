РФ заявила о поставке 34 самолетов Су-34 за два года: аналитики высказались, реально ли это

Аналитики отмечают, что приведенные россиянами цифры вызывают сомнения, поскольку они значительно превышают любые оценки из различных источников, которые фигурировали до этого.

В 2024 году ВКС РФ могли получить 6 Су-34, а в 2025 году – целых 18 самолетов указанного типа. То есть за два года количество этих самолетов составит 34 единицы, сообщает Defense Express со ссылкой на российский "ЦАСТ".

Издание отмечает, что общее количество произведенных Су-34 достигает целых 212 единиц, включая семь предсерийных "бортов". Аналитики отмечают, что приведенные россиянами цифры вызывают сомнения, поскольку значительно превышают любые оценки из различных источников, которые фигурировали до этого.

В качестве примера приводятся данные польского Defence24 по состоянию на конец декабря 2024 года о том, что в том же году Россия могла получить 24 новых боевых самолета, но потерять минимум 23 "борта".

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Согласно данным, в 2022 году "ВКС РФ" могли получить 10 новых Су-34, в 2023 году – лишь шесть самолетов этого типа, в 2024 году – снова 10 Су-34.

По пессимистическим оценкам, приведенным в одном из исследований авторитетного британского исследовательского института RUSI о состоянии российской авиации, за период 2020–2025 годов "ВКС РФ" получили, в частности, 58–60 самолетов Су-34, то есть средний темп поставок составлял максимум 10–12 "бортов" в год.

Аналитики, опираясь на эти данные, выдвинули два варианта. Первый – темпы производства Су-34 на мощностях российского ВПК действительно выросли до значительно более высокого уровня, чем предполагали оценки западных источников. Второй вариант – россияне намеренно завысили возможное количество полученных Су-34, чтобы преувеличить собственные возможности.

Производство самолетов в РФ

Ранее УНИАН сообщал, что Алжир стал первым экспортным клиентом российских Су-34 в мире. Российские источники опубликовали кадры ударных истребителей Су-34М с маркировкой ВВС Алжира. Отмечается, что это подтверждает поставку данного самолета иностранному заказчику. Су-34 – это ударный истребитель с самой большой дальностью полета среди всех боевых самолетов своего класса в мире. Самолет примерно на 50% тяжелее своего предшественника Су-27. Поэтому он несет значительно больший запас топлива и вооружения.

Также мы писали, что глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил президенту РФ Владимиру Путину об увеличении выпуска боевых самолетов вдвое с 2022 года. По словам Чемезова, в 2025 году российская госкорпорация приступила к летным испытаниям истребителя Су-57, получившего название "Изделие 177". Предполагается, что двигатель "Изделие 177", разработанный в ОДК (Объединенная двигателестроительная корпорация), улучшит летные характеристики самолета и обеспечит потенциал для его дальнейшего совершенствования.

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