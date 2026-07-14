В Венгрии парламент проголосовал за отстранение президента, назначенного Орбаном, – Politico

У президента Венгрии Тамаша Шуйока есть пять дней, чтобы подписать поправку, принятую парламентом, и придать ей силу закона.

В понедельник, 13 июля, парламент Венгрии принял радикальную конституционную поправку, которая приведет к отстранению от должностей президента страны Тамаша Шуйока и председателя Конституционного суда Петера Полта, сообщает Politico.

Издание сообщило, что этот закон является частью усилий партии "Тиса" премьер-министра Петера Мадьяра, направленных на то, чтобы перевернуть страницу более чем десятилетнего правления партии "Фидес", которая в настоящее время отстранена от власти и которой, по утверждению Мадьяра, Шуйок и Полт остаются верными.

"Всякий раз, когда ему приходилось выбирать между конституционными принципами и интересами "Фидеш", Тамаш Шуйок раз за разом выбирал интересы "Фидеш" и продолжает это делать по сей день", – заявил Мадьяр в понедельник в речи перед парламентом.

Видео дня

В статье рассказывается, что поправка была принята с перевесом в 139 голосов против 6 после того, как партия "Фидес" и её союзник KDNP бойкотировали голосование в понедельник.

Примечательно, что у Шуйока есть пять дней, чтобы подписать поправку и придать ей силу закона. Издание отметило, что если он этого не сделает, Мадьяр заявил, что инициирует процедуру его импичмента в парламенте.

Издание отметило, что 17-я поправка к венгерской конституции выполняет одно из ключевых предвыборных обещаний Мадьяра: ликвидировать то, что он называет "мафией", созданной его предшественником Виктором Орбаном за 16 лет пребывания у власти.

В то же время президент решительно отстаивает свою позицию, заявив в интервью изданию, что он является независимым и что попытка его отстранения приведет к "конституционному кризису".

Примечательно, что эта реформа также вводит ограничение срока полномочий депутатов до 12 лет и создает Национальное управление по возврату и защите активов для борьбы с коррупцией.

"Теперь закон поступит на подпись президенту. Другой вариант, который есть у Шуйока, – направить поправку в Конституционный суд страны, который, по словам правозащитной организации "Венгерский Хельсинкский комитет", Орбан заполнил своими сторонниками за 16 лет правления", – говорится в публикации.

Однако такой путь даст лишь ограниченную возможность пересмотра: суд может выносить решения только по процедурным вопросам, а не по поводу того, является ли сам закон неконституционным.

Издание отметило, что высший суд Венгрии уже однажды отказался от возможности вмешаться в это дело.

В июне Шуйок обратился в суд с просьбой провести предварительную оценку законности любого "законодательства, направленного против конкретного лица", которое могло бы привести к его отставке.

По данным издания, семь судей Конституционного суда взяли самоотвод, сославшись на "личную и непосредственную причастность к делу", что сделало невозможным рассмотрение этого ходатайства судом.

Указывается, что поправка также вновь устанавливает обязательный пенсионный возраст – 70 лет – для всех судей Конституционного суда, что приведет к увольнению четырех действующих судей, в частности, председателя суда Полта.

В понедельник утром Мадьяр обвинил партию "Фидес" Орбана в том, что она заранее запретила Шуйоку подписать поправку.

"Фидес перешел к прямому контролю над Дворцом Сандора", – заявил он, имея в виду кабинет президента.

В ответ Шуйок опроверг утверждение Мадьяра, заявив, что тот пытается "манипулировать общественным мнением и оказывать давление на автономное решение президента" относительно того, подписывать ли поправку.

Издание подчеркнуло, что Шуйок, ранее занимавший пост председателя Конституционного суда во времена правления Орбана, вышел из относительной неизвестности, когда бывший премьер-министр назначил его председателем в 2024 году.

Он является одним из самых непопулярных глав государства в истории страны после окончания холодной войны, главным образом из-за своих связей с Орбаном.

"Через несколько недель, господин Президент, у Венгрии будет новый президент Республики", – сказал Мадьяр.

Украина и Венгрия: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр подчеркнул, что Россия является агрессором, а Украина – жертвой войны. Поэтому, по его мнению, Украина имеет полное право защищать свою территориальную целостность. Мадьяр пообещал, что его страна и в дальнейшем будет оказывать Украине гуманитарную помощь. Однако, пояснил премьер Венгрии, военной поддержки или поставок вооружения, как и раньше, не будет.

Также мы писали, что, по словам Мадяра, правительство Венгрии не поддерживает предложение Европейского Союза о возможном пересмотре правил временной защиты, в частности, для украинских мужчин призывного возраста. Инициатива Еврокомиссии, озвученная 26 июня, предусматривает, что в будущем страны ЕС могут не предоставлять временную защиту указанным лицам, если у них нет разрешения на выезд из Украины из-за военных обязанностей. По словам депутата венгерского парламента Ласло Тороцкаи, это может затронуть также этнических венгров из Закарпатья. Поэтому он призвал правительство выступить против этой инициативы.

Вас также могут заинтересовать новости: