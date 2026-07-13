Нацбанк ослабил гривню: официальный курс валют на вторник

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,05 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 14 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,67 гривни за доллар, таким образом украинская валюта потеряла 17 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также просела: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51,05 гривни за один евро, таким образом национальная валюта упала на 19 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,79/44,82 грн/долл., а к евро – 51,17/51,18 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках 13 июля снизился на 1 копейку и составил 44,80 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках можно было по среднему курсу 44,18 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне также подешевел на 1 копейку и составил 51,25 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,64 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 13 июля остался без изменений и составлял 44,70 гривни за доллар, а курс евро в банке снизился на 5 копеек и составлял 51,20 гривни за евро. При этом продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,10 гривни, а евро – по курсу 50,20 гривни за единицу иностранной валюты.

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