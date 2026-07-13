Украина более чем вдвое увеличила применение наземных дронов на фронте, - BI

За первые шесть месяцев 2026 года с помощью наземных роботов было выполнено более 66 300 боевых задач.

В июне Силы обороны Украины выполнили более 16 000 операций с использованием наземных дронов, что более чем вдвое превышает показатель января. Об этом пишет Business Insider.

"От материально-технического обеспечения до медицинской эвакуации – подразделения наземных беспилотных аппаратов берут на себя самые опасные задачи", - написал министр обороны Украины Михаил Федоров в соцсети X.

Отмечается, что в январе 2026 года украинские войска выполнили 7 511 операций с наземными дронами. В марте этот показатель достиг отметки в 9 072 миссии, а уже в апреле их количество составило 11 028.

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"Таким образом, в первом месяце лета использование наземных роботов увеличилось на 18,6% по сравнению с маем и на 122% по сравнению с январем", - говорится в заявлении Министерства обороны Украины.

В Минобороны отметили, что в целом за первые шесть месяцев 2026 года с помощью наземных роботов было выполнено более 66 300 боевых задач. Эти данные включают логистические и эвакуационные миссии.

В издании добавили, что некоторые украинские наземные дроны также оснащены стрелковым оружием для проведения атак или удержания боевых позиций. Однако с их помощью Украина чаще всего проводит спасательные операции или доставку важных грузов своим войскам на передовой.

Также в издании подчеркнули, что применение наземных дронов, в частности, обусловлено расширением "килл-зоны", которая в некоторых районах может простираться на 50 км вглубь территории, удерживаемой Украиной. В этой зоне вражеские дроны патрулируют территорию, не давая войскам безопасно эвакуировать раненых бойцов.

Чаще всего украинские войска используют колесных или гусеничных роботов. Из загружают продовольствием, боеприпасами и водой, чтобы доставить все это войскам.

За последние два месяца украинские подразделения также переоборудовали воздушные дроны-бомбардировщики, ударные и разведывательные дроны для перевозки грузов. Министерство обороны Украины заявило, что планирует в конечном итоге перевести до 100% логистики на передовой на роботизированные решения.

Военные высадили вооруженного робота на Кинбурнской косе

Ранее украинские военные впервые провели уникальную операцию по высадке наземного роботизированного комплекса (НРК) на оккупированную Кинбурнскую косу. 123-я бригада территориальной обороны ВСУ показала видео, на котором видно, как платформа с НРК плывет к берегу косы, а затем роботизированный комплекс выезжает на берег и ведет огонь по вражескому объекту.

В бригаде подчеркнули, что это не просто технический эксперимент, а новый подход к войне, при котором риск для человека берет на себя машина.

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