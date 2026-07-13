Где лучше выращивать мяту – в горшках или в грунте: эксперты дали окончательный ответ

Корни мяты могут быстро вытеснить соседние растения, растущие в почве.

Мята может стать ароматным украшением сада, однако при неправильном выращивании способна быстро разрастись и создать проблемы. Эксперты объяснили, как этого избежать, пишет The Spruce.

По словам специалистов, высаживать мяту непосредственно в почву рядом с другими растениями не стоит. Ее корни быстро распространяются, из-за чего культура может вытеснять соседние растения, забирая у них воду и питательные вещества.

"Мята – замечательная трава, но в то же время и немного надоедливая. Она плохо уживается с соседними растениями, растущими в одном пространстве", – рассказала эксперт по садоводству Коринн Бирн.

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Именно поэтому специалисты советуют выращивать мяту в горшках. У растения есть быстро разрастающиеся побеги, поэтому в ограниченной емкости его легче контролировать.

Мята не только быстро распространяется, но и довольно сложно удаляется. По словам экспертов, простое выдергивание растения или использование гербицидов часто не дают желаемого результата.

"Самый эффективный способ удалить мяту – выкопать растение, а главное – его корневища", – советует специалист по ландшафтному дизайну Уорд Дилмор.

По его словам, спреи не будут столь эффективны, поскольку корневища мяты очень выносливы.

Даже небольшие их остатки могут дать новые побеги. Поэтому эксперты советуют не выдергивать растение, а именно выкапывать его, чтобы снизить риск повторного разрастания.

Бирн также рекомендует перекрыть мяте доступ к свету. Для этого растение можно накрыть картоном или газетой, а сверху добавить слой мульчи.

Как правильно ухаживать за мятой в горшке

Мята – выносливое и неприхотливое растение, которое может расти в различных типах почвы. В то же время лучше всего она чувствует себя в слабокислой или нейтральной почве с хорошим дренажем.

Для выращивания следует выбирать горшок с дренажными отверстиями, чтобы избежать загнивания корней. Также его рекомендуют ставить на твёрдую поверхность, чтобы корневища не могли распространиться по саду. Поливать мяту лучше утром, поддерживая почву слегка влажной.

Растение хорошо растет при частичном или полном солнечном освещении. Если мяте не хватает света, она может хуже расти и терять насыщенный аромат, поэтому важно учитывать потребности конкретного сорта.

Из-за быстрого роста мята со временем может заполнить всё пространство в горшке. Если корням станет слишком тесно, растение следует пересадить в более крупную ёмкость.

Регулярная срезка мяты и обрезка примерно трети растения за раз помогают стимулировать появление новых листьев и сохранять насыщенный аромат.

Еще больше интересного о мяте

Ранее УНИАН писал о том, можно ли добавлять мяту в лимонад, если она уже зацвела. Мнения относительно мяты после цветения сильно расходятся. Некоторым нравятся только нежные молодые побеги, а других останавливает миф о том, что мята во время цветения становится ядовитой. Но листья и цветы мяты полностью съедобны и не представляют угрозы для здоровья человека.

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