Назван самый простой способ улучшить Wi-Fi дома без покупки нового роутера

Неправильное положение антенн и неудачное место установки роутера могут стать причиной слабого сигнала даже при быстром тарифе.

Большинство пользователей после подключения Wi-Fi-роутера больше не обращают внимания на его расположение и положение антенн. Однако от того, где стоит коробка и под каким углом направлены антенны, напрямую зависят скорость соединения, зона покрытия и количество "мертвых зон".

Специалисты объяснили, что даже небольшие изменения в расположении роутера способны значительно улучшить качество беспроводной сети без покупки усилителей сигнала или Mesh-систем, пишет Engadget.

Как работают антенны Wi-Fi-роутера

Типичный домашний Wi-Fi роутер оснащен всенаправленными антеннами. Вопреки распространенному мнению, они передают сигнал не вдоль своей оси, а перпендикулярно ей. Именно поэтому вертикально расположенная антенна излучает сигнал преимущественно по горизонтали, обеспечивая лучшее покрытие на одном этаже.

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Если антенну наклонить или расположить горизонтально, часть сигнала будет направляться вверх и вниз, что особенно полезно в многоэтажных домах.

Кроме того, современные двухдиапазонные маршрутизаторы работают сразу в нескольких диапазонах:

2,4 ГГц – обеспечивает большую дальность и лучше проходит через стены, но уступает по скорости;

5 ГГц – достигают лучших скоростей, но хуже справляется с препятствиями и имеет меньший радиус действия;

6 ГГц (в трехдиапазонных моделях) – обеспечивает максимальную скорость при почти нулевом уровне помех, однако хуже проходит через стены.

Как правильно должны стоять антенны у роутера

Для квартиры или одноэтажного дома эксперты рекомендуют установить все антенны вертикально. Такое положение обеспечивает наиболее равномерное покрытие всего помещения.

Если дом имеет два или более этажей, лучше наклонить хотя бы одну антенну примерно на 30 градусов. Благодаря этому сигнал будет распространяться не только по горизонтали, но и между этажами, уменьшая количество зон с нестабильным соединением.

При наличии трех и более антенн можно комбинировать их положение, чтобы добиться максимально равномерного покрытия.

Ранее эксперты проверили вирусный лайфхак с фольгой за роутером. Оказалось, что таким образом действителоьно можно заметно усилить сигнал Wi-Fi в конкретной комнате.

А если у вас дома лежит старый смартфон, не спешите его выбрасывать. Эксперты рассказали, как превратить ненужный девайс в усилитель Wi-Fi и улучшить покрытие беспроводной сети в местах, куда плохо достает основной роутер.

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