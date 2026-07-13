Том Круз с животиком: вышел первый трейлер 'Диггера' Иньярриту (видео)

В украинский прокат фильм должен выйти 1 октября 2026 года.

Кинокомпания Warner Bros. Pictures представила первый полный трейлер сатирической черной комедии "Диггер" (Digger) с Томом Крузом в главной роли.

В новом ролике зрители наконец-то впервые увидели, как выглядит главный герой фильма в исполнении звездного актера, известного по таким картинам, как "Топ Ган", "Миссия невыполнима", "Интервью с вампиром", "Человек дождя", "Особое мнение", "С широко закрытыми глазами", "На грани будущего" и многим другим.

Как оказалось, ради роли богача Диггера Рокуэлла, которого называют "самым могущественным человеком в мире", Круз изменился до неузнаваемости – он появился с седыми редкими волосами, залысиной и животиком. И это кардинальная трансформация для 64-летнего актера, известного своей великолепной физической формой.

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По сюжету фильма, после того как действия одной из компаний, финансируемых Рокуэллом, приводят к глобальной катастрофе, тот пытается доказать, что именно он является единственным спасителем человечества.

Напомним, кроме Круза в фильме снялись Сандра Гюллер ("Анатомия падения", "Зона интереса", "Тони Эрдман", "Проект "Аве Мария"), Джон Гудман ("Воспитание Аризоны", "Король Ральф", "Большой Лебовски", "Конг: Остров Черепа"), Джесси Племинс ("Власть пса", "Восстание штатов", "Бугония", сериалы "Фарго", "Любовь и смерть"), Риз Ахмед ("Веном", "Звук металла", "Финикийская афера", "Оператор"), Софи Уайлд ("Говори со мной", "Магические двери", "Хорошая плохая девочка"), Эмма Д'Арси (сериал "Дом дракона") и другие.

Режиссером картины выступил мексиканец Алехандро Гонсалес Иньярриту ("21 грамм", "Бьютифул", "Бердмен", "Выживший").

В украинский прокат фильм должен выйти 1 октября 2026 года.

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