Можно ли 'поженить' украинскую ракету FP-7.x и лицензию на Patriot: оценка аналитиков

Эксперты рассмотрели шансы на объединение двух амбициозных проектов.

Можно ли объединить украинскую антибаллистическую ракету FP-7.x, разработанную в рамках проекта Freya, с лицензией на производство ракет для Patriot, которую США недавно предоставили Украине. Об этом говорится в анализе Defense Express.

Как отмечают аналитики, сейчас в сфере противодействия баллистическим ракетам РФ появилось сразу два перспективных направления. Еще в мае компания Fire Point представила концепцию будущего зенитного комплекса с собственной ракетой FP-7.x, а уже в июле Вашингтон политически одобрил производство ракет для Patriot непосредственно в Украине. Поэтому логично возник вопрос – нельзя ли объединить оба проекта, чтобы ускорить достижение результата.

По имеющимся данным, FP-7.x конструктивно напоминает советскую ракету 48Н6 для комплексов С-300 и С-400, однако изготовлена на современной элементной основе из композитных материалов и имеет собственное твёрдое топливо и систему наведения. Главное отличие – украинская ракета получила инфракрасную головку самонаведения производства немецкой компании Diehl, тогда как 48Н6 наводится через полуактивную радиолокационную головку по принципу "наведения через ракету" (Track-Via-Missile). Как говорится в материале, именно этот принцип на маршевом участке полёта использует и американская PAC-2 GEM-T для Patriot.

Видео дня

Впрочем, на конечной части траектории FP-7.x отличается от обоих аналогов. Аналитики Defense Express отмечают: если технически удастся интегрировать в отдельную версию FP-7.x полуактивную головку самонаведения и систему управления от PAC-2 GEM-T, это откроет возможность оценить реальную целесообразность "сочетания" украинской ракеты с американским комплексом – в частности, полноценно задействовать радар AN/MPQ-53/65, которым оснащен Patriot.

По замыслу, FP-7.x концептуально ближе именно к PAC-2 GEM-T – тяжёлой зенитной ракете, способной поражать баллистические цели, но не обладающей технологией кинетического перехвата, которой располагает более новая PAC-3 MSE.

В то же время, как отмечается, полностью интегрировать FP-7.x в американский комплекс вряд ли удастся.

"Как минимум, американская и украинская ракеты значительно различаются по габаритам, что не позволит использовать одинаковые пусковые установки. FP-7.x имеет длину 7,5 метров при диаметре 519 мм и весе около 1,8 тонны. PAC-2 GEM-T – 5,31 метра в длину, 410 мм в диаметре и весит около 900 кг", – анализируют эксперты.

Также они обращают внимание на то, что интеграция "чужих" ракет в систему Patriot может затронуть интересы производителей – компании Raytheon, выпускающей PAC-2 GEM-T, и Lockheed Martin, поставляющей PAC-3 MSE.

Антибаллистический щит Украины

Ранее УНИАН сообщал, что Fire Point впервые продемонстрировала ракету FP-7.x – перехватчик, который должен стать составной частью совместного антибаллистического щита Украины и стран Европы. Компания опубликовала видео с подписью "Скоро…".

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может предоставить Украине право на производство систем Patriot – соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре. По словам Трампа, компания-производитель, которая сейчас строит четыре завода, сможет наладить этот процесс за два-три месяца.

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