Как лучше жарить кукурузу на гриле – в фольге или без: ответ эксперта

При приготовлении этого летнего блюда стоит учитывать свои вкусовые предпочтения.

Кукуруза на гриле – одно из самых популярных летних блюд, которое можно приготовить разными способами. От выбранного метода зависит текстура, вкус и сочность початков, поэтому стоит знать особенности каждого варианта, пишет marthastewart.com.

Приготовление кукурузы в фольге – распространенный способ, который помогает получить мягкие и сочные зерна с минимальным количеством поджаренной корочки.

"Фольга удерживает пар во время приготовления, благодаря чему кукуруза остается влажной и не пересыхает под воздействием высокой температуры", – объясняет шеф-повар и кулинарный эксперт Деннис Литтли.

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Такой способ помогает получить нежную и сочную кукурузу, которая хорошо сохраняет влагу. В то же время из-за фольги початки не приобретают аромат дыма от гриля и не имеют поджаренной карамелизированной корочки, которую многие любят в жареной кукурузе.

Другие варианты приготовления кукурузы

Также кукурузу можно готовить в шелухе или без нее. При жарке в шелухе початки как бы готовятся на пару и приобретают легкий дымный аромат. Если же полностью очистить кукурузу и положить её непосредственно на решётку, она получит максимальную карамелизацию и выраженный аромат гриля.

Попробовав разные способы приготовления, можно сравнить текстуру и вкус кукурузы и выбрать свой любимый вариант.

Совет от шеф-повара

Хотя кукуруза на гриле получается вкусной при любом способе приготовления, Литтли назвал свой любимый вариант – жарить очищенные початки непосредственно на решетке, предварительно слегка смазав их маслом.

По его словам, такой способ помогает зернам приобрести легкую поджаренную корочку, подчеркивает естественную сладость кукурузы и придает ей характерный дымный аромат гриля.

Подробнее о приготовлении кукурузы

Ранее УНИАН писал о том, как варить кукурузу, чтобы початки не стали жесткими. Отмечалось, что даже обычную кукурузу можно сделать гораздо вкуснее, если знать несколько хитростей.

В частности, чтобы кукуруза получилась вкусной и сочной, перед варкой её следует полностью залить холодной водой и оставить на один-два часа.

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