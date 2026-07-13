Завтра в Киеве потеплеет до +27°

Но в течение дня в столице пройдет кратковременный дождь и может быть гроза.

Теплая, но влажная погода ожидается в Киеве во вторник, 14 июля. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В столице будет облачно с прояснениями. В течение дня ожидается кратковременный дождь и может быть гроза. Ночью температура снизится до +19°, а днем воздух прогреется до +27°.

Атмосферное давление слегка повысится, 744-746 мм ртутного столба. Ветер подует с севера, северо-запада со скоростью 5-10 м/с.

Видео дня

Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью +17°, днем +26°, дождь.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +17°, днем +26°, дождь.

В Ровно завтра облачно с прояснениями, ночью +17°, днем +26°, дождь.

В Тернополе 14 июля ночью +16°, днем +26°, облачно с прояснениями, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +17°, днем +26°, дождь.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +17°, днем +25°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +17°, днем будет +27°, облачно с прояснениями.

В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью +17°, днем +25°, дождь.

В Виннице завтра будет +17°...+25°, облачно с прояснениями, дождь.

В Житомире во вторник ночью +17°, днем +25°, облачно с прояснениями, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +18°...+26°, облачно с прояснениями, дождь.

В Черкассах завтра ночью +18°, днем +27°, облачно с прояснениями, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +25°, облачно с прояснениями, дождь.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +17°...+25°, дождь.

В Одессе 14 июля - облачно с прояснениями, температура ночью +19°, днем +25°, дождь.

В Херсоне во вторник ночью будет +18°, днем +27°, облачно с прояснениями, дождь.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +17°, днем +26°, дождь.

В Запорожье температура ночью +17°, днем +25°, облачно с прояснениями, дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +17°, а днем +23°, облачно с прояснениями, дождь.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +17°, днем +24°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +17°, днем +22°, облачно с прояснениями, дождь.

В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, +17°...+26°, дождь.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, дождь с грозой, температура ночью +17°, днем +27°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +17°, днем +28°, дождь.

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