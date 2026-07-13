Доказательства подделки диплома Андрея Пышного – уже в судебном реестре

Несколько недель назад я уже писал об этой истории. Тогда поводом послужила публикация на профильном ресурсе OnlyBanks, который опубликовал копию судебного решения по уголовному делу №1-П-7/07 из бумажного архива Заречного районного суда города Сумы.

Это уголовное дело касалось служебного подлога документов об обучении в Сумском филиале "Университета современных знаний". Согласно материалам дела, должностные лица учебного заведения оформили документы на трех человек, которые на самом деле там никогда не учились. Одним из этих троих был нынешний глава Национального банка Украины Андрей Григорьевич Пишный.

В судебном документе, обнародованном OnlyBanks, это было написано совершенно прямо:

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"Василенко В.М., осознавая противоправный характер своих действий, а также то, что лица, на которых были оформлены документы Малютиным К.Г.: Стрий А.Г., Пышный А.Г. и Тимощук О.С., в СФ "Университете современных знаний" никогда не учились…"

То есть судебные материалы прямо описывали изготовление документов об обучении Пышного в учебном заведении, где он, как установлено следствием, никогда не учился.

Эти документы – протокол собеседования, учебная карточка и академическая справка – были использованы для того, чтобы Пишного зачислили сразу на четвертый курс Украинской академии банковского дела НБУ, позволив ему ликвидировать академическую разницу без прохождения предварительного срока обучения.

Именно об этом я тогда написал и прямо поставил вопрос о немедленной отставке Пишного. Но на тот момент оставалась одна проблема: документ был обнародован Telegram-каналом из бумажного судебного архива. Пишный мог назвать его подделкой, заявить о манипуляции или просто поступить так, как и поступил, – промолчать, словно ничего не произошло.

Теперь такой возможности у него больше нет.

Потому что после той публикации, похоже, произошли тектонические сдвиги: инсайдерская информация превратилась в официальную. Вчера я проверил Единый государственный реестр судебных решений. И нашел там два официально обнародованных 6 июля решения Заречного районного суда города Сумы от 21 мая 2007 года, которые подтверждают всё.

Вот ссылки на эти решения Заречного районного суда г. Сумы № 137921791 и № 137921807.

В них фамилии уже обезличены. Но Пишного идентифицировать элементарно – по уникальным документам и датам.

В решении №137921791 Андрей Пишный – это ЛИЦО_15. В решении №137921807 – ЛИЦО_16.

Почему это точно? Потому что в ранее опубликованных скриншотах бумажного постановления указаны три конкретных лица: Стрий А.Г., Тимощук О.С. и Пишный А.Г. Для Пышного указан протокол индивидуальной беседы от 26 июля 2002 года. И именно эта дата позволяет однозначно сопоставить его с соответствующим номером "ЛИЦО" в каждом из двух решений.

Но главное даже не в этом.

Главное то, что текст судебных материалов разрушает единственную возможную линию защиты Пишного: мол, "я ничего не знал, мне выдали диплом, диплом формально действителен, а что там делал ректор или проректор – не мое дело".

Не сработает.

В тексте решения есть то, что полностью разрушает единственную возможную стратегию защиты Пишного.

Установлено, что Пишный сам обратился с просьбой получить диплом в кратчайшие сроки. И шаг за шагом доказана схема получения диплома действующим главой Нацбанка.

Итак:

Пишный фактически не учился в Сумском филиале "Университета современных знаний".

На его имя были оформлены документы с ложными сведениями о таком обучении.

Эти документы были использованы для зачисления его сразу на четвертый курс Украинской академии банковского дела НБУ.

В 2005 году он получил диплом специалиста по банковскому делу.

А затем, имея это профильное образование, сделал карьеру в банковской сфере – возглавил "Ощадбанк", а впоследствии и Национальный банк Украины.

Это означает, что Пишный не мог не знать о фиктивности диплома. И, соответственно, не сможет ссылаться на то, что диплом действителен и законный, и формально он ничего не нарушал, а вина ректора или вуза – не его вина.

С этим официально обнародованным в судебном реестре решением вся эта конструкция "не знал – не виновен" не работает. Знал – виновен.

Теперь вопрос не к журналистам и не к Telegram-каналам. Вопрос к Государственному бюро расследований, Офису генерального прокурора и СБУ: использовал ли действующий глава НБУ заведомо поддельные документы для получения профильного образования и дальнейшего занятия должностей в государственном банковском секторе и почему это осталось без внимания ответственных органов?

Соответствующие заявления о преступлении уже поданы мной.

Ведь общество уже сделало свою работу. Документы найдены. Судебные решения обнародованы. Личность Пишного в них идентифицирована.

Теперь очередь за следователями.