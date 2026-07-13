Враг пытается прорвать оборону вокруг Гришиного: активные бои продолжаются, – DeepState

Силы обороны Украины в северной части Гришиного по-прежнему удерживают несколько позиций.

Российские захватчики проводят непрерывные штурмы в направлении Гришиного с участием личного состава, стянутого в Покровск.

Как говорится в сообщении мониторингового проекта DeepState в Telegram, для российских оккупантов остается приоритетным направление Гришиного, где захватчики проводят штурмовые действия пехотой и на мотоциклах.

"Остаются несколько позиций в северной части села, с которых враг активно пытается вытеснить Силы обороны. Одновременно с этим противнику удается проникать в населенные пункты Васильевка и Новоалександровка, но проникновения пока носят единичный характер, поэтому Силам обороны удается выявлять и уничтожать кацапскую пехоту", – отмечается в сообщении.

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По данным аналитиков, враг пытается продвигаться по линии населенных пунктов вглубь украинской обороны в направлении Юрьевки, используя любую возможность отсутствия плотной обороны из-за недостаточного количества людей.

Кроме того, параллельно соседнее группирование российских войск проводит активные штурмовые действия в агломерации населенных пунктов к югу от Доброполья.

"В Покровске сосредоточено много сил противника, на которых и сосредоточили своё внимание бойцы Сил обороны, осуществляя ударно-поисковые операции. Именно эти ресурсы россияне направляют на непрерывные штурмы в направлении Гришиного. Продолжаются ежедневные активные бои. Слава Богу, что высшее военное руководство наконец отвергло настойчивые идеи о попытках затянуть бойцов на окраины Покровска и удерживать их там, чтобы создавать видимость удержания позиций", – говорится в сообщении.

Что этому предшествовало

По данным источников УНИАН, российские оккупанты продолжают оказывать давление в направлении Гришиного, расположенного к северо-западу от Покровска, вытесняя украинские подразделения, и в настоящее время Силы обороны удерживают лишь несколько позиций в северной части населенного пункта.

Захватчики наступают не только напрямую. Многие штурмы происходят через лесополосы и поля вокруг Гришиного.

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