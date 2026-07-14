Многие другие республиканцы, поддерживающие Украину, намерены покинуть Конгресс в начале следующего года.

В пятницу, 10 июля, сенатор Линдси Грэм стоял перед захваченной российской военной техникой в Киеве и объявил о прорыве, сообщает The Washington Post.

Издание отмечает, что после более чем года изнурительных переговоров с Белым домом республиканец из Южной Каролины достиг договоренности о продвижении двухпартийного законопроекта, который ограничит военную экономику президента России Владимира Путина.

"У нас есть лучший шанс за последние пять лет, с тех пор как я приезжаю сюда, заставить Путина сесть за стол переговоров", – сказал на пресс-конференции Грэм.

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Отмечается, что смерть Грэма, произошедшая в эти выходные в результате того, что, согласно предварительному медицинскому заключению, было определено как "расслоение аорты", омрачила момент триумфа Украины и ее союзников в Конгрессе.

"В лице этого сенатора Киев потерял главного сторонника из рядов республиканцев, который исполнял обязанности посланника при президенте Дональде Трампе", – говорится в статье.

Издание указало, что многие другие республиканцы, поддерживающие Украину, намерены покинуть Конгресс в начале следующего года. Эта тенденция может создать долгосрочные проблемы для правительства в Киеве.

Кроме того, все большая часть Республиканской партии все скептичнее относится к поддержке США Украины и других иностранных союзников.

Несмотря на то, что Вашингтон в последние недели демонстрировал усиление поддержки Украины, киевские чиновники выражали обеспокоенность по поводу своего будущего положения без ключевого советника Трампа.

Как сообщило издание, в воскресенье депутаты, поддерживающие Украину, призвали Конгресс как можно скорее рассмотреть двухпартийный пакет санкций, направленный на наказание стран за закупку российской нефти с целью заставить Кремль прекратить полномасштабное вторжение в Украину.

"Это его законопроект, и лучшее, что мог бы сделать Конгресс, чтобы почтить его наследие, – это принять этот законопроект", – высказал мнение в интервью конгрессмен-республиканец от штата Техас Майкл Маккоул, бывший председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей.

Примечательно, что Маккоул посетил Украину, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским, прибыв туда всего через несколько часов после того, как Грэм также встретился с президентом во время своей последней поездки в страну.

По словам Маккоула, оба законодателя не виделись во время поездки, но планировали совместно подать законопроект о санкциях на этой неделе.

Издание сообщило, что многие законодатели и помощники членов Конгресса выразили уверенность, что этот пакет мер будет быстро рассмотрен из уважения к сенатору.

Сенатор Ричард Блюменталь, главный партнер Грэма из Демократической партии в этой инициативе, отметил, что руководство Сената обязалось провести голосование по законопроекту, когда он получит достаточную поддержку для принятия – и что сейчас такая поддержка есть.

"На этот раз ситуация кардинально отличается, поскольку у нас есть поддержка Белого дома", – сказал он в интервью в воскресенье.

В то же время некоторые помощники, вовлеченные в эту инициативу, предупредили, что пока неясно, успеет ли законопроект попасть на рассмотрение сессии до того, как законодатели вновь покинут Вашингтон на весь август.

"Это был "ребёнок" Грэма. Никто не будет продвигать его так, как это делал он", – сказал помощник из Республиканской партии на условиях анонимности.

Однако в интервью, данном ещё до смерти сенатора, член Палаты представителей, республиканец из Южной Каролины Джо Уилсон утверждал, что поддержка Украины в Палате представителей остаётся такой же сильной, как и раньше, опровергая позицию "изоляционистов" в своей партии, призывающих Вашингтон отказаться от своих военных обязательств за рубежом.

Однако, отмечает издание, хотя законопроект получил поддержку обеих партий, он попал на рассмотрение Палаты представителей лишь после того, как несколько республиканцев пошли на разрыв с руководством палаты, чтобы заставить провести голосование.

Отмечается, что даже после этого его поддержали лишь 18 законодателей от Республиканской партии – это значительно меньше, чем большинство, одобрившее выделение почти 200 миллиардов долларов на безопасность и гуманитарную помощь Украине после российского вторжения в 2022 году.

В статье поясняется, что законопроект был принят Палатой представителей, но еще не выносился на голосование в Сенате.

В долгосрочной перспективе сторонники Украины в Конгрессе выразили обеспокоенность по поводу количества уходящих в отставку законодателей-союзников.

Санкции США против РФ: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам представителя администрации Трампа, глава Белого дома поддержит принятие двухпартийного пакета санкций против России, инициатором которого был сенатор Линдси Грэм. В CNN подчеркнули, что покойный сенатор годами работал над законопроектом о санкциях против РФ. Хотя и Грэм заявлял, что администрация Трампа готова поддержать законопроект, позиция самого Трампа оставалась неясной. До этого Трамп заявлял, что для введения санкций необходима большая свобода действий.

Также мы писали, что военный обозреватель и журналист Тим Листер в статье CNN подчеркнул, что поддержка Украины со стороны покойного сенатора была обусловлена его многолетним опытом в вопросах национальной безопасности и твердой верой в активную глобальную роль США. Грэм заявлял, что хочет "влиять на мировые события, а не наблюдать, как мир рушится". Также Листер напомнил, что в 2014 году после аннексии Крыма Россией Грэм одним из первых выступил за поставки оборонного оружия Украине.Грэм называл Путина "бандитом и хулиганом", который "будет безнаказанно творить всё, что сможет, пока кто-нибудь его не остановит".

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