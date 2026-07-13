Оккупанты разместили оборонительные сооружения в Крыму рядом с детсадом и школой, - СМИ

Масштабные фортификационные сооружения по всей территории Крыма начали появляться с апреля 2022 года.

Российские оккупанты, вероятно, годами используют гражданскую инфраструктуру временно оккупированного Крыма в качестве "живого щита". В распоряжении журналистов проекта "Схемы" появились спутниковые снимки Planet Labs, на которых видно, где враг размещает свои оборонительные сооружения.

На некоторых снимках видно, что россияне организовали военные окопы в непосредственной близости от территории детского сада "Теремок" и средней школы в селе Чкалово Белогорского района Крыма. Анализ спутниковых данных показал, что оккупанты могут использовать эту локацию как минимум с конца июля 2023 года.

Журналисты отметили, что масштабные фортификационные сооружения по всей территории оккупированного Крыма начали появляться с апреля 2022 года. Россияне планировали использовать их для обороны от возможного контрнаступления ВСУ.

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Кроме того, в "Схемах" подчеркнули, что армия РФ использует гражданские объекты, такие как детские лагеря и школы на временно оккупированных территориях в военных целях.

Часть оккупированного Крыма уже седьмые сутки без электроснабжения

Ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал, что Джанкой и Джанкойский район во временно оккупированном Крыму уже седьмые сутки остаются без электроснабжения. Он отметил, что для многих жителей сельской местности привозная питьевая вода стала практически недоступной из-за заоблачных цен, обусловленных столь же заоблачной стоимостью топлива.

По словам Чубарова, подобная ситуация наблюдается и в других степных районах оккупированного Россией Крыма.

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