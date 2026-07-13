'Мошенник нового уровня': Илон Маск и Сэм Альтман снова устроили публичную перепалку

Инцидент произошел спустя несколько дней после того, как Apple подала в суд на OpenAI, обвинив разработчиков ChatGPT в краже коммерческой тайны.

Бывшие друзья и деловые партнеры, Сэм Альтман и Илон Маск снова публично поссорились. Инцидент произошел спустя пару дней после того, как Apple подала в суд на OpenAI, обвинив разработчиков ChatGPT в краже коммерческой тайны.

По версии Apple, руководство OpenAI переманило 400 бывших сотрудников компании, а также помогли им утащить с собой конфиденциальные сведения. Это касалось не только технологий, но и будущих продуктов Apple и даже рабочих процессов.

Илон Маск отреагировал на новость резким заявлением, написав: "Мошенник Альтман снова в деле…". Как пишет The Independent, за последний год глава Tesla и SpaceX неоднократно называл главу OpenAI Scam Altman ("Мошенник Альтман"). Спустя несколько минут после первого сообщения Маск добавил: "Он [Альтман] вывел мошенничество на совершенно новый уровень".

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Альтман не остался в долгу и в ответ высмеял недавний проект SpaceX по созданию орбитальных дата-центров, заявив, что "Маск продает публичным инвесторам идею краткосрочных космических дата-центров". Эта публикации набрала почти 15 млн просмотров и 60 тыс/ лайков.

После этого Маск опубликовал новый ответ:

Мы начнем запускать их уже в следующем году. Может быть, ты даже сможешь приехать и посмотреть – если, конечно, твой инспектор по условно-досрочному освобождению даст разрешение. Сначала ты украл благотворительный ИИ-проект с открытым исходным кодом, а теперь еще и технологии Apple. Вот это размах.

Конфликт между двумя предпринимателями продолжается уже несколько лет. Маск был одним из основателей OpenAI, но покинул совет директоров в 2018 году из-за конфликта интересов. Позже он неоднократно обвинял руководство OpenAI в отходе от некоммерческой миссии и требовал отставки Альтмана.

Bloomberg сообщает, что OpenAI может быть вынуждена переделать свое первое ИИ-устройство, разрабатываемое вместе с бывшим дизайнером Apple Джони Айвом, если компания проиграет в суде.

УНИАН писал, что создатели ChatGPT могут обанкротиться уже к середине 2027 года. Ключевая проблема OpenAI заключается в том, что значительная часть пользователей использует бесплатные версии чат-ботов, так что они скорее уйдут к конкурентам, чем начнут платить.

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