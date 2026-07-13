Сколько заработали инвесторы, вложившие $1000 в акции SpaceX: неочевидные результаты

Отмечается, что однозначно в "плюсе" остались ранние инвесторы.

Компания SpaceX привлекла около 75 миллиардов долларов в ходе первичного публичного размещения акций (IPO). Оно стало крупнейшим в истории фондового рынка и позволило состоянию основателя компании Илона Маска впервые превысить 1 триллион долларов.

Как пишет Finbold, инвесторы, купившие акции SpaceX по цене IPO в 135 долларов за бумагу 11 июня 2026 года, спустя месяц остаются в плюсе, несмотря на высокую волатильность котировок после выхода компании на биржу.

Так, инвестиция в размере 1000 долларов, сделанная по цене размещения, сейчас стоила бы примерно 1076 долларов. Это соответствует доходности примерно в 7,6%, исходя из цены закрытия торгов на уровне 145,30 доллара.

Видео дня

На момент IPO SpaceX оценивали примерно в 1,77 трлн долларов. Высокий спрос со стороны инвесторов привел к тому, что в первый день торгов акции открылись около 150 долларов и завершили сессию в районе 161 доллара. Благодаря этому рыночная капитализация компании сразу превысила отметку в 2 трлн долларов.

Рост продолжился и в последующие сессии: котировки поднимались до дневных максимумов вблизи отметки 225 долларов за акцию. Однако затем произошло снижение из-за общей слабости рынка и фиксации прибыли. Несмотря на падение, акции по-прежнему торгуются выше цены IPO, что позволяет ранним инвесторам оставаться в плюсе.

В то же время результат инвестиций существенно зависит от момента покупки бумаг. Если инвестор приобрел акции по цене закрытия первого торгового дня (около 161 доллара), то вложенные им 1000 долларов сегодня стоили бы примерно 902 доллара. Таким образом, за тот же период стоимость инвестиций сократилась почти на 10%.

Интерес инвесторов к SpaceX поддерживают сразу несколько факторов. Компания остается лидером на рынке коммерческих запусков благодаря своей ракетной программе Falcon, одновременно расширяя бизнес спутникового интернета Starlink, который стал одним из основных источников ее дохода.

Также инвесторы внимательно следят за ходом разработки Starship – полностью многоразового космического корабля, призванного радикально сократить затраты на запуски и обеспечить будущие миссии на Луну и Марс.

Дополнительные ожидания роста связаны с потенциальными проектами в сфере инфраструктуры искусственного интеллекта.

Илон Маск и SpaceX - главные новости

22 мая аэрокосмическая компания Илона Маска официально подала документы для проведения первичного публичного размещения акций, представив инвесторам масштабную стратегию создания внеземной экономики.

После выхода на биржу некоторые инвесторы SpaceX получили довольно таки неплохой результат. Так, обычный сварщик, который более десяти лет назад устроился в SpaceX, не зная почти ничего о компании, стал миллионером.

Кроме того, самая богатая женщина Австралии, горнодобывающая магнатка Джина Райнхарт инвестировала более 1 миллиарда долларов в SpaceX через свою компанию Hancock Prospecting.

Правда, 24 июня стало известно, что состояние Илона Маска опустилось ниже отметки в 1 триллион долларов после резкого падения акций SpaceX и Tesla.

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