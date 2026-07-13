Эксперты назвали 7 популярных мест, которых стоит избегать этим летом

Летом отдых в этих местах становится просто невыносимым.

Июль-август традиционно считаются самыми загруженными в плане туризма месяцами года, а потому посещение некоторых самых популярных туристических локаций мира в этот период может стать еще более невыносимым.

Эксперты туристического портала Travel Off Path определили семь популярных туристических направлений по всему миру, куда туристам лучше не ехать этим летом.

Как отмечают авторы материала, туристы все чаще задаются вопросом, стоят ли некоторые места из их "списка желаний" всех потраченных на их посещение усилий – от потраченных денег до многочасовых очередей.

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"Вот неприятная правда, о которой вам не расскажут глянцевые брошюры. Известность места не означает, что оно функционирует должным образом. Прямо сейчас несколько самых популярных мест в мире страдают от забастовок, хаоса на границах, закрытий, стихийных бедствий и откровенной политической напряженности, превращая то, что должно было стать путешествием всей жизни, в дорогостоящее и утомительное занятие. Это не тихие захолустья. Это известные бренды, и у них действительно ужасный июль", – констатируют эксмерты.

Чтобы составить свой список, эксперты проанализировали сообщения о сбоях в работе различных популярных мест в режиме реального времени и официальные предупреждения.

Также они указали, что именно портит туристам отдых в том или ином месте.

7 популярных мест, которых туристам стоит избегать летом 2026 года

Париж, Франция – многочасовые очереди на паспортном контроле в аэропортах. Пальма-де-Майорка, Испания – местные жители хотят, чтобы туристы перестали к ним приезжать. Венеция, Италия – за то, чтобы постоять в толпе, придется еще и заплатить. Санторини, Греция – на этом острове не только огромные толпы, но и нехватка воды. Ривьера-Майя, Мексика – рекордное "нашествие" водорослей. Северный край Гранд-Каньона, США – локация не успела восстановиться после разрушительных пожаров. Дубай, ОАЭ – все еще нестабилен на фоне войны в Иране.

Где в мире не рады туристам

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее эксперты также назвали восемь стран мира, где местные жители не хотят видеть туристов этим летом. Возглавил этот сомнительный рейтинг Таиланд.

В свою очередь издательство Fodor's представило No List 2026, в который вошли восемь локации по всему миру, не выдерживающих наплыва туристов. Возглавила его Антарктида.

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