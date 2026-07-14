На глубине 750 метров обнаружили золото, которое невозможно увидеть невооруженным глазом

Более того, настоящее золото скрывалось внутри так называемого "золота дураков".

В затопленном вулканическом кратере у юго-восточного побережья Японии ученые обнаружили гидротермальные источники срединно-океанических хребтов (также известные как "черные курильщики") и гидротермальные холмы, которые активно вырабатывают огромное количество золота. Об этом пишет ScienceAlert.

Отмечается, что эти "черные курильщики" не только извергают крошечные зерна золота, но и создают так называемое "невидимое золото", которое невозможно увидеть ни невооруженным глазом, ни с помощью обычного микроскопа. Золото заключено в материалах морского дна. Концентрация этого металла в данном подводном кратере является самой высокой из всех, обнаруженных на сегодняшний день в мире.

В своем исследованиии ученые из Университета Сидзуока, Университета Васеда и Токийского университета в Японии проанализировали образцы горных пород с гидротермальных полей, расположенных примерно в 350 километрах к югу от Токио. Используя масс-спектрометрию вторичных ионов, которая обладает высокой чувствительностью к крошечным количествам золота, они обнаружили скрытые залежи золота чрезвычайно высокой пробы.

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По словам ученых, эти наночастицы спрятаны внутри пирита - сульфидного минерала, который может образовываться из горячих, богатых металлами жидкостей, извергающихся из морского дна. Пирит представляет собой блестящую смесь железа и серы, и из-за своего внешнего вида его часто называют "золотом дураков".

Однако настоящее золото всё это время скрывалось внутри "золота дураков". Ученые выяснили, золото может находиться внутри пирита в виде наночастиц или содержаться в виде отдельных атомов, встроенных в саму химическую структуру минерала.

Авторы исследования пришли к выводу, что пирит в этом конкретном подводном кратере в настоящее время обладает самой высокой концентрацией золота в мире. Это место также находится на относительно небольшой глубине по сравнению с другими золотоносными гидротермальными источниками в Японии.

Почему из этих источников пока не добывается золото

В издании отметили, что ученые по всему миру до сих пор пытаются найти способ извлечения "невидимого золота" из морских отложений экономичным и эффективным способом. Ранее попытка создать подводную шахту у побережья Папуа-Новой Гвинеи провалилась после того, как компания, стоящая за этим проектом, столкнулась с финансовыми проблемами и экологическими протестами.

Премьер-министр Папуа-Новой Гвинеи Джеймс Марапе заявляет, что его страна по-прежнему привержена мораторию на дальнейшие проекты глубоководной добычи полезных ископаемых. Ряд других тихоокеанских стран также поддержали мораторий до 2030 года.

Однако Япония продолжает продвигать исследования в области глубоководной добычи полезных ископаемых, несмотря на политические и экологические опасения. Еще до проведения данного исследования считалось, что гидротермальные поля Хигаси-Аогасима содержат одни из самых высоких в мире концентраций золота в сульфидах морского дна.

Судя по результатам нового анализа, в этих полях золота, по-видимому, еще больше, чем предполагалось изначально.

Более 99% золота Земли лежит на глубине 3000 километров

Почти все золото на Земле находится в недоступном для человека месте – глубоко в ядре планеты на расстоянии около 3000 километров от поверхности. Однако ученые обнаружили новые доказательства того, что его часть из ядра постепенно просачивается вверх через мантию.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что материал из ядра смешивается с мантийным плюмом, питающим вулканы Гавайев. Хотя исследователи не выявили золото непосредственно в гавайской лаве, они нашли первое химическое свидетельство того, что граница между ядром и мантией может быть не настолько изолированной, как считалось ранее.

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