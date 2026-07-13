Стеклянные перегородки в душе теряют популярность: что устанавливают вместо них

Современные решения не только облегчают уборку ванной комнаты, но и помогают визуально увеличить небольшое пространство.

Стеклянные душевые перегородки, которые долгие годы считались символом современной ванной комнаты, постепенно теряют популярность.

Дизайнеры интерьеров все чаще рекомендуют альтернативные решения, которые проще в уходе, занимают меньше места и лучше подходят для небольших ванных комнат, пишет Kobieta.

Главной причиной называют сложность ухода за гладким стеклом. На его поверхности быстро появляются известковый налет, разводы и следы от воды, поэтому, чтобы поддерживать перегородки идеально чистыми, их нужно мыть практически ежедневно.

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Что становятся новым трендом

Одним из самых популярных решений специалисты называют невысокие стены, отделанные той же плиткой, что и остальная часть ванной комнаты.

Такие перегородки защищают помещение от брызг, не препятствуют проникновению света и делают пространство визуально более просторным. Кроме того, они могут выполнять дополнительную функцию – служить полкой для хранения шампуней, гелей для душа и других принадлежностей.

Для маленьких ванных советуют складные двери

Если площадь ванной комнаты ограничена, дизайнеры рекомендовали обратить внимание на складные, раздвижные или съемные двери для душевой зоны.

После использования их можно сложить или убрать к стене, освободив дополнительное пространство. Такое решение особенно удобно для небольших квартир, где важен каждый сантиметр площади.

Рифленое стекло скрывает разводы

Еще одной альтернативой становится рифленое стекло. Благодаря своей текстуре оно рассеивает свет, обеспечивает больше приватности и при этом сохраняет ощущение легкости в интерьере.

Кроме того, на такой поверхности значительно меньше заметны следы от воды, известковый налет и отпечатки пальцев, мыльные разводы, что облегчает уход за ванной комнатой.

Шторки для душа снова в моде

По словам дизайнеров, современные шторки для душа также переживают возвращение в интерьерные тренды. В отличие от прежних моделей, сегодня их изготавливают из специальных влагостойких тканей, включая обработанный хлопок и лен.

Такие шторки легко снимаются, их можно стирать в машинке, к тому же они представлены в большом разнообразии цветов и фактур. Благодаря этому они могут стать не только практичным, но и декоративным элементом ванной.

Специалисты отметили, что при выборе оформления душевой зоны все большее значение приобретают не только внешний вид, но и удобство ежедневного использования, простота ухода и рациональное использование пространства.

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Ранее сообщалось, что обычное размещение холодильника уходит в прошлое, вместо него появился новый тренд. Это универсальное решение особенно подойдет для квартир, в которых кухня объединена с гостиной.

Также ранее эксперты дали ответ на то, действительно ли включение вытяжки в ванной имеет значение. Они предупредили, что из-за неправильного пользования вытяжкой после душа, в доме может появиться одна из очень неприятных проблем.

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