Противоракетный щит FREYJA: что известно о новом ответе Украины и Европы на баллистические угрозы Кремля

Эксперт рассказал о технических характеристиках перехватчиков FP-7.x, стоимости производства и интеграции Украины в европейскую систему ПВО.

Украина вместе с другими европейскими странами работает над созданием противоракетной архитектуры "Фрейя" (FREYJA). Сегодня компания Fire Point впервые продемонстрировала противобаллистические ракеты-перехватчики серии FP-7.x, которые должны стать важной составляющей совместного щита Украины и стран Европы. О перспективах этой системы УНИАН поговорил с Анатолием Храпчинским, директором по развитию оборонного предприятия, офицером Воздушных сил ВСУ в запасе и военным аналитиком.

Насколько реалистична заявленная скорость перехватчика в 1500–2000 метров в секунду?

Это вполне реалистичные и обоснованные показатели. Поскольку мы планируем перехватывать не только классические "Искандеры", но и квазибаллистические цели типа "Кинжала" и гиперзвуковые "Цирконы", такая скорость является технологической необходимостью. Для перехвата по принципу hit-to-kill (кинетический удар) перехватчику требуется колоссальная встречная энергия, чтобы гарантированно уничтожить или сбить скоростную боевую часть вражеской ракеты с курса.

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Почему Fire Point не раскрывает дальность перехвата, в отличие от других параметров? Она ещё не определена или не испытана?

Сегодня на мировом рынке противоракетной обороны фактически существует один главный эталон – это американский комплекс Patriot (где ракеты PAC-3 производит Lockheed Martin, а саму систему – Raytheon). Учитывая это, мы действуем осторожно, не разглашая всех технических нюансов и полного перечня участников проекта "Фрейя". Мы знаем об участии ведущих европейских государств, но критические ТТХ (тактико-технические характеристики, – ред.) держим в секрете, чтобы противник не смог просчитать принцип работы системы и найти способы противодействия.

Насколько инфракрасная головка самонаведения на ракетах подходит именно для перехвата баллистических целей, а не аэродинамических? С технической точки зрения она на бумаге кажется решением, но не вызывает ли это вопросов на практике?

Архитектура FREYJA рассчитана на комбинированные угрозы, и тепловизионное (инфракрасное) наведение является мировым стандартом для кинетического перехвата в верхнем эшелоне. Однако это лишь заключительный этап работы. На маршевом участке ракета корректируется за счет наземных радаров и автоматического расчета траектории. Таким образом, инфракрасная ДБХ не исключает, а дополняет радиолокационное сопровождение цели.

Вся электроника в этих ракетах будет европейской. Учитывая, что средства противовоздушной обороны от SAMP/T и Diehl/IRIS-T пока не демонстрировали каких-либо выдающихся результатов в вопросах противодействия баллистическим ракетам, чем сможет похвастаться FREYJA?

Сила проекта FREYJA как раз в том, что он не пытается масштабировать какое-то одно существующее решение, а создает надстройку. IRIS-T и SAMP/T – замечательные комплексы, но они разрабатывались для других тактических задач. FREYJA объединит лучшие европейские датчики и радары в единую сеть и интегрирует в неё наше специализированное противоракетное средство – ракету FP-7.x. То есть мы восполняем тот дефицитный противоракетный эшелон, которого сейчас не хватает европейским системам.

Систему Patriot дорабатывали более 10 лет. Насколько вероятно серийное производство FREYJA и ракет FP-7.x к концу этого года с учётом заявленных первых перехватов?

Сравнение с Patriot не совсем линейное. Корпорация Lockheed Martin в своё время самостоятельно прошла весь путь от аналитики времён Вьетнамской войны до операции "Буря в пустыне". В нашем случае действует консорциум: риски диверсифицированы между многими мощными европейскими игроками. Fire Point выступает инициатором и разработчиком перехватчиков, тогда как другие гиганты предоставляют уже готовые, проверенные радары и системы управления. Имея такую базу и уникальный украинский боевой опыт, мы способны пройти этот путь в разы быстрее.

Что касается цены. Одна ракета PAC-3 для системы Patriot стоит 3–4 миллиона долларов. За счёт чего можно добиться снижения стоимости до 700 тысяч – 1 млн долларов за ракету FP-7.x? Не пострадает ли надёжность?

Надёжность не пострадает, поскольку снижение стоимости достигается за счёт современных композитных материалов и новых стандартов производства. Большинство западных систем создавались в мирное время для закрытых государственных проектов, которые не предусматривали нынешней "математики войны", где требуются тысячи средств перехвата. Сегодня философия изменилась. Даже Пентагон сейчас ставит перед своими производителями задачу существенно снизить стоимость ракет для Patriot и THAAD. Fire Point просто закладывает эту экономическую целесообразность с самого начала, избегая монопольных наценок.

Как FREYJA будет работать в условиях массированных атак, когда летят рои дронов вместе с крылатыми и баллистическими ракетами?

Проблема перегрузки ПВО решается за счет автоматизации и искусственного интеллекта в управлении. Единая архитектура позволяет мгновенно и рационально распределять цели. Например, дроны и крылатые ракеты система делегирует более дешёвым комплексам ближнего радиуса действия, а противобаллистические FP-7.x направляет исключительно на сложные скоростные угрозы. Система видит всю картину боя одновременно, что исключает перерасход дефицитных ракет на второстепенные цели.

Может ли FREYJA в перспективе заменить Patriot, или это скорее дополнение к существующему набору средств ПВО (Patriot, IRIS-T, NASAMS, Hawk)?

Речь идет не о замене, а о глубокой синергии. FREYJA – это не просто отдельная пусковая установка или радар. Это концептуальный аналог израильского "Железного купола" или системы Arrow, но масштабированный на уровень всего европейского континента. Она призвана объединить все имеющиеся средства в единый оборонный организм.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал ЕС к созданию новой системы ПВО. Является ли FREYJA именно этим проектом, учитывая участие в нем Германии, Франции, Норвегии и Швеции?

Безусловно. Европа наконец-то начала консолидировать усилия для защиты от воздушных угроз со стороны Кремля. Российские ракеты средней дальности представляют прямую опасность для европейских городов. Проект FREYJA – это долгожданный шаг к стратегической автономности Европы, который позволит создать суверенный "зонтик" безопасности и не быть полностью зависимыми от поставок из США.

справка Анатолий Храпчинский Заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский - украинский авиационный эксперт, специалист по вопросам авиации и радиоэлектронной борьбы. Публикуется как автор и эксперт в тематике оборонной промышленности и авиационной безопасности Украины. Занимает должность заместителя генерального директора компании, производящей средства РЭБ.

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