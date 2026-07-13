Астрономы обнаружили сахар на пылевом облаке в Млечном Пути

Ученые долго не могли понять, как простые сахара стали так распространены на Земле.

В огромном облаке пыли и газа, скрывающемся вблизи центра Млечного Пути, обнаружили природный сахар. Это открытие показывает, что соединения, важные для жизни, могут образовываться в ледяных просторах между звездами, пишет The Guardian.

Отмечается, что эритрулоза образуется в результате химических реакций на крошечных межзвездных пылевых зернах, которые затем выпадают в виде дождя на близлежащие миры или достигают их, войдя в состав комет, которые в конечном итоге врезаются в планеты.

"Это первый сахар, обнаруженный в межзвездном пространстве, и это важно, потому что говорит нам о том, что такие сахара встречаются чаще, чем мы ранее полагали. Это открывает возможность развития жизни на других мирах аналогично тому, как это произошло на Земле", - заявила доктор Изаскун Хименес-Серра из Испанского центра астробиологии.

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В издании добавили, что ученые долго не могли понять, как простые сахара стали так распространены на Земле. Предыдущие обнаружения сахаров в древних метеоритах и на астероиде Бенну позволяли предположить, что некоторые сахара могут поступать из космоса, но до сих пор такие соединения не были непосредственно обнаружены в том, что астрономы называют межзвездной средой.

Хименес-Серра вместе с коллегами использовали два испанских радиотелескопа для наблюдения за пылевым облаком под названием G+0.693-0.027. Не обнаружив следов простых сахаров с тремя атомами углерода, они уже не надеялись найти другие, но затем зафиксировали признаки наличия эритрулозы.

В своем исследовании ученые рассказали, как эритрулоза может образовываться при соединении на микроскопических пылевых зернах двух других органических соединений – гликольальдегида и этиленгликоля. Они в изобилии встречаются в некоторых уголках космоса.

Кроме того, ученые отметили, что простые сахара, такие как эритрулоза, могут вступать в реакции с образованием рибонуклеотидов – строительных блоков того, что, вероятно, было первым генетическим материалом, РНК. По мере эволюции ранней жизни ДНК стала более надежным хранилищем генетического кода, а РНК превратилась в посредника между генами и белками, из которых состоит жизнь.

Ученые считают, что миллионы тонн эритрулозы могли выпасть на Землю в виде дождя, когда во время так называемого "позднего интенсивного бомбардирования" на планету обрушился поток астероидов и комет.

"Я думаю, что такой дождь из органических веществ, по-видимому, стал ключевым этапом. Этот материал мог способствовать образованию пребиотических бульонов, в которых синтезировались первые биомолекулы", - сказала Хименес-Серра.

На Титане нашли удивительное сходство с Землей

Ранее в NASA сообщили, что спутник Сатурна Титан остается единственным известным объектом Солнечной системы, кроме Земли, где на поверхности постоянно существует жидкость. Несмотря на экстремальные условия, здесь действует полноценный гидрологический цикл, напоминающий земной.

Главное отличие Титана от Земли заключается в том, что роль воды выполняют жидкие метан и этан. Они испаряются, образуют облака, выпадают в виде дождя, питают реки и озера, а затем снова испаряются.

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