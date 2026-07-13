РФ за несколько месяцев может выйти более чем на 100 реактивных 'Шахедов' за атаку: прогноз эксперта

Если обычный "Шахед" летит со скоростью до 200 км/ч, то реактивный – 400–500 км/ч, пояснил Долинце.

Россия уже через несколько месяцев может нарастить производство реактивных беспилотников "Герань-3" до уровня, который позволит запускать более 100 таких дронов за одну атаку. Об этом в комментарии агентству УНИАН сказал авиационный эксперт Богдан Долинце.

"Когда мы говорим о разнице между реактивным и обычным беспилотником, то ключевая особенность – это тип используемого двигателя и, как следствие, скорость полета самой платформы. Если обычный "Шахед" летит со скоростью до 200 км/ч, то реактивный – как правило, 400–500 км/ч. Что касается боевой части, то в обеих моделях она одинакова по мощности – 50 или 90 кг", – отметил он.

Также эксперт отметил, что из-за высокой скорости полета реактивные "Шахеды" сегодня значительно сложнее перехватить, чем обычные. По его словам, так называемая малая ПВО – дроны-перехватчики и мобильные огневые группы – не может эффективно действовать против таких скоростных целей.

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Перспективы роста производства реактивных "Шахедов" в России

Долинце отметил, что если еще год назад речь шла об единичных экспериментальных образцах, то сейчас враг уже начал переходить к так называемому мелкосерийному производству, и количество таких беспилотников продолжает расти. По его словам, в последних атаках россияне применяли от 50 до 100 единиц именно этого типа, которые запускались одновременно.

"Мы видим, что сегодня наблюдается некоторое сокращение обычных "Шахедов", поскольку предприятия, занимающиеся их производством, переориентируются на увеличение выпуска реактивных беспилотников, поэтому в дальнейшем количество реактивных беспилотников будет расти, а обычных "Шахедов" – сокращаться", – отмечает эксперт.

Что мешает России в полную силу развернуться в производстве "Герани-3"

Долинце рассказал, что на сегодняшний день ключевым ограничивающим фактором для России в выпуске реактивных беспилотников было и остается изготовление именно двигателей для них.

"У России есть проблемы с реактивными двигателями, ведь это никогда не было её сильной стороной. Даже технологии, появившиеся там после 2015 года, базировались на технической документации и украинских наработках, фактически похищенных из временно оккупированного Снежного в Донецкой области. Речь идет, в частности, о разработках по производству двигателей для вертолетов", – добавил он.

По его словам, враг не стоит на месте, инвестирует ресурсы как в закупку двигателей, в частности из Китая, так и в локализацию их производства на территории России, как это в свое время произошло с двигателями для "Шахедов", которые они теперь изготавливают самостоятельно.

"Мы видим, что в течение последних месяцев количество выпущенных реактивных "Шахедов" растет на десятки единиц ежемесячно. В дальнейшем эти темпы могут еще ускориться. Ключевым сдерживающим фактором, как и раньше, останется производство двигателей, ведь России вряд ли удастся быстро создать мощности для их самостоятельного изготовления. Поэтому наращивать производство реактивных "Шахедов" она будет медленнее, чем обычных. Но уже через несколько месяцев она может выйти на уровень до 100 и более таких беспилотников за одну атаку", – рассказал Долинце.

Тактика противника при применении "Герани-3"

Эксперт отметил, что ключевым фактором было и остается так называемое увеличение интенсивности атаки, то есть россияне запускают обычные "Шахеды", рассчитывая время подлета, а затем запускают реактивные "Герани-3", чтобы все они одновременно атаковали определенный город. По его словам, при этом параллельно могут также координировать это с запуском крылатых и баллистических ракет.

"К сожалению, это приводит к тому, что в течение очень короткого промежутка времени – от 30 минут до одного часа – город одновременно атакуют четыре типа целей. Это существенно затрудняет их обнаружение и перехват", – добавил Долинце.

Наше противодействие

Эксперт считает, что при отражении таких атак в первую очередь нужно учитывать ограничения наших возможностей по отражению баллистических ракет. Он добавил, что, не имея ракет для отражения баллистических ракет, мы не можем включать радары или включаем их очень ограниченно, чтобы не "светить" на пусковые установки, не имеющие защиты. Также эксперт подчеркнул, что потеря радара имела бы очень серьезные последствия для системы ПВО.

О безопасности населения

Долинце отметил, что высокая скорость реактивного "Шахеда" по сравнению с обычным ограничивает возможности по защите гражданского населения – будет меньше времени для реакции на такие удары.

"Если мы говорим об обычных "Шахедах", то, как правило, за четыре-пять часов до их атаки еще можно принять необходимые меры. А когда время подлета реактивных беспилотников составляет час или даже меньше, возможности для реагирования существенно уменьшаются", – сказал Долинце.

Почему сложно перехватывать реактивные "Шахеды"

Как сообщал УНИАН, командир дивизиона зенитных дронов "Посипаки" 39-го зенитного ракетного полка с позывным Рамзес в интервью военному порталу "Милитарный" отмечал, что украинским дронам-перехватчикам не хватает скорости, чтобы стабильно сбивать реактивные российские "Шахеды". Ограничения по скорости мешают экипажам перехватчиков наладить системную борьбу с российскими реактивными БПЛА.

В частности, если реактивный вражеский дрон летит со скоростью более 300 километров в час, то перехватчик движется со скоростью 310 километров в час. А для эффективного перехвата дрон должен превосходить цель по скорости на 25 процентов. При нынешних показателях, встречая цель в пределах одной области, догнать её можно только в соседней. Аккумуляторы дронов-перехватчиков не рассчитаны на полеты на такие большие расстояния.

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