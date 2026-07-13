Известный украинский бренд появится в приквеле 'Блондинки в законе'

Премьера фильма "Элль" состоялась 1 июля на Prime Video.

Изделие известного украинского дизайнера Руслана Багинского, который создает эксклюзивные шляпы для мировых звезд и королевской семьи Великобритании, появится в новом американском сериале "Элль".

В приквеле популярной комедии 2000-х с Риз Уизерспун в главной роли в одном из эпизодов актриса Лекси Майнтри дополнила свой образ головным убором Baker Boy от Ruslanbaginskiy. Соответствующее видео опубликовали представители бренда в Instagram.

"Кепка RB на Элль Вудс! Путешествие во времени в 1995 год для нового сериала "Элль", приквела к "Блондинке в законе", – отметили представители бренда.

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Что известно о сериале "Элль"

События сериала будут разворачиваться в 1990-х годах в Сиэтле, когда главная героиня Элль Вудс ещё учится в школе. Главную роль сыграла Лекси Майнтри, которая до этого снималась в малоизвестных украинскому зрителю проектах "Broken", "My Amish Double Life" и других. Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов, также уже известно, что планируется и второй сезон.

Напомним, ранее звезда "Блондинки в законе" Риз Уизерспун завела новый роман после второго развода.

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