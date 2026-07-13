В Перу нашли четыре новых дерева какао, которые могут спасти будущее шоколада

Новые сорта деревьев могут также привнести на рынок новые вкусы.

Ученые выявили в Перу четыре ранее неизвестные генетические линии какао-деревьев, две из которых могут давать бобы с более качественным вкусом и ароматом. Это открытие может защитить какао-плантации от болезней и изменения климата и спасти будущее шоколада.

Как пишет descopera.ro, какао в основном выращивается из небольшого числа сортов. Хотя эта стратегия увеличила сельскохозяйственное производство, она также снизила генетическое разнообразие, сделав урожай более уязвимым для вредителей, болезней и повышения температуры.

Исследователи считают, что значительная часть природного разнообразия какао-деревьев сохранилась в Перу, где, как полагают, это растение было впервые одомашнено. Именно поэтому группа из Университета Вест-Индии проанализировала ДНК 390 деревьев из разных регионов страны.

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Анализ выявил существование четырех совершенно новых генетических линий, которые не входили в десять ранее известных групп. Два из этих сортов обладают генетическими характеристиками, которые позволяют предположить, что из них можно получить какао-бобы с более высоким качеством вкуса и аромата.

По словам авторов, разнообразие какао-деревьев в Перу сохранилось благодаря небольшим фермам, управляемым коренными общинами, и разнообразию климатических условий между бассейном Амазонки и склонами Анд.

Это открытие может иметь большое значение для будущего шоколада. По мере повышения глобальных температур какао-плантации приближаются к пределу своей устойчивости к жаре. Выявление генетических линий, лучше адаптированных к сложным климатическим условиям, может помочь в разработке более устойчивых сортов и защитить мировое производство шоколада.

В то же время новые сорта могут также привнести на рынок новые вкусы. Исследователи подчеркивают, что растущий интерес к особым сортам, таким как розовый шоколад, способствует сохранению генетического разнообразия какао, предоставляя экономическую причину для сохранения редких сортов.

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