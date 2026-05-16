Военно-морские силы Финляндии в период с 18 по 29 мая проведут учения Narrow Waters 26-1 в Финском заливе.

Согласно сообщению на сайте ВМС, маневры также затронут прибрежные районы Южной Финляндии и Архипелаговое море. Всего к учениям привлекут около трёх тысяч военнослужащих. Главная задача - проверить готовность к действиям в условиях реальной войны. В рамках тренировочных мероприятий планируется активно использовать морские и воздушные беспилотные системы.

К финским военным присоединятся иностранные контингенты: береговая егерская рота ВМС Германии (около 100 человек) и примерно 30 военнослужащих морской пехоты США.

Стоит отметить, что война России с Украиной начала непосредственно затрагивать страны Северной Европы. ВСУ практически ежедневно запускают дроны по российским НПЗ в Ленинградской области - и они все чаще появляются в воздушном пространстве стран Балтии и Финляндии.

В российских z-пабликах утверждали, что эти страны неофициально позволяют Украине использовать свое воздушное пространство для пролета дронов. Никаких независимых подтверждений этой версии нет, более того, власти Латвии официально отвергли такие обвинения. В Латвии инциденты с дронами уже привели к политическим последствиям: правительство ушло в отставку.

Учения в странах Европы

Недавно Швеция вместе с союзниками по НАТО провела на острове Готланд масштабные военные учения Aurora 26, в которых приняли участие американские, шведские и украинские подразделения.

Одной из ключевых особенностей маневров стало участие украинских операторов беспилотников, которые не только делились боевым опытом, полученным в войне против России, но и фактически продемонстрировали НАТО, насколько быстро меняется современная война.

