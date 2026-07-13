Просто занимают место: 8 вещей, которые стоит выбросить из кухни

Часто на кухне скапливается много вещей, которыми на самом деле уже не пользуются.

Многие кухонные предметы годами занимают место в шкафах и ящиках, хотя давно утратили свою практическую ценность. Эксперты советуют обратить внимание на 8 вещей, которые часто создают беспорядок, пишет nlc.hu.

Кухня – одно из самых активно используемых помещений в доме, поэтому со временем там накапливается немало вещей, которыми уже почти не пользуются.

Многие предметы остаются в шкафах просто по привычке или из-за мысли, что они ещё могут пригодиться. В то же время переполненные ящики и заваленные полки затрудняют ежедневное приготовление пищи.

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Именно поэтому стоит время от времени пересматривать содержимое кухни и избавляться от вещей, которые только занимают место.

Вот 8 предметов, от которых можно смело избавляться.

1. Поцарапанные пластиковые контейнеры

Пластиковые контейнеры удобны в использовании, однако они не служат вечно. В глубоких царапинах легче скапливаются бактерии, а изношенные емкости могут менять цвет и впитывать неприятные запахи.

Также стоит избавиться от контейнеров без крышек или тех, к которым нет подходящей крышки. Обычно они только занимают место в шкафах.

2. Старые специи

Специи не хранятся вечно. Хотя большинство сушеных специй не портятся в обычном смысле, со временем они теряют аромат и вкус.

Если открытые упаковки орегано, карри или молотой паприки годами стоят на полке, скорее всего, они уже не придают блюдам нужного вкуса.

3. Старые губки для мытья посуды

Губка для мытья посуды может быть одним из самых загрязненных предметов на кухне. Влажная среда способствует размножению бактерий, поэтому ее не стоит использовать слишком долго.

Если губка имеет неприятный запах, начала рассыпаться или изменила цвет, её пора заменить.

4. Старые деревянные разделочные доски

Деревянные разделочные доски могут служить долго, но не бесконечно. В глубоких порезах скапливаются бактерии, а очищать такие поверхности со временем становится сложнее.

Если доска потрескалась, сильно изменила цвет или деформировалась, её стоит заменить.

5. Избыток кухонной утвари

Во многих домах с годами накапливаются одинаковые кухонные инструменты – деревянные лопатки, консервные ножи или овощечистки. При этом регулярно используются, как правило, лишь некоторые из них.

Лишние принадлежности стоит отсортировать. Это поможет освободить место и привести ящики в порядок.

6. Продукты с просроченным сроком годности или неизвестного происхождения

Регулярная проверка запасов в кладовой и холодильнике помогает избежать неприятностей. На полках часто остаются консервы, соусы или открытые упаковки, срок годности которых давно истек.

Также стоит избавиться от продуктов, если уже неизвестно, когда именно их открыли. В таких случаях безопасность важнее нежелания что-то выбрасывать.

7. Треснутая или сколотая посуда

Многим сложно расстаться с любимой чашкой или тарелкой, даже если они уже повреждены. Однако сколотая посуда – это не только эстетическая проблема.

В трещинах могут скапливаться загрязнения, а поврежденные края могут стать причиной травм.

8. Приборы, которыми не пользовались годами

Вафельницы, блендеры или другие приборы, которые годами лежат без дела, часто просто занимают место в шкафах. Если вы не пользовались ими в течение последних одного-двух лет, скорее всего, они вам не нужны.

Исправные приборы можно продать, подарить или сдать в благотворительный магазин.

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Ранее был назван топ-6 предметов на кухне, которые стоит менять чаще, чем вы думаете. В частности, как отмечалось, к таким вещам относятся силиконовые лопатки.

Также сообщалось, что кухонные островки уходят в прошлое. Дизайнеры постепенно отказываются от этого элемента, ища более современные альтернативы.

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