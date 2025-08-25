The Guardian узнала, как Финляндия готовится к войне с Россией

Страна изучает историю и укрепляет границы против диверсантов и нелегальных мигрантов

Граница между Финляндией и Россией имеет общую протяженность 800 км. Большая часть границы проходит сквозь леса Северной Карелии. Журналисты The Guardian побывали там, пообщались с пограничниками и написали материал о том, как финны готовятся к войне и почему серьезно воспринимают российскую угрозу Европе.

Журналисты пишут, что прогуливаясь по пограничной тропе вблизи пограничной станции Иломантси граница почти незаметна.

"Время от времени из черничных кустов по обе стороны границы выныривают незаметные пары одинаковых полосатых столбиков из стеклопластика. Один окрашен в сине-белый цвет, обозначающий Финляндию, другой - в зелено-красный, обозначающий Россию", - говорится в статье.

Также в материале отмечается, что исторические отношения двух стран довольно напряженные. В частности, после попытки оккупации Финляндии со стороны СССР и потери Финляндией части территории.

"Несмотря на многолетние напряжения и несколько войн, до недавнего времени этих редко расставленных столбиков - а также наблюдения финских и российских пограничников - считали достаточными для разграничения соседей. Но настроение по обе стороны 830-мильной (1340 км) границы, которая теперь является также критически важной границей НАТО, быстро меняется", - пишут журналисты.

Они приводят цитату президента Финляндии Александра Стубба, который во время переговоров в Белом доме с участием украинского президента на прошлой неделе обратился к Дональду Трампу. Он сказал Трампу:

"Мы можем быть маленькой страной, но имеем длинную границу с Россией, более 800 миль. И, конечно, мы имеем собственный исторический опыт отношений с Россией, начиная со Второй мировой войны, Зимней войны и Войны за независимость. Мы нашли решение в 1944 году, и я уверен, что мы сможем найти решение и в 2025 году".

Газета пишет, что Финляндия воспринимает угрозу со стороны России гораздо серьезнее, чем другие европейские страны. В частности, финны довольно быстро вошли в НАТО после полномасштабного вторжения РФ в Украину. И после этого приняли радикальное решение закрыть всю границу с Россией - на неопределенный срок. Причина в том, что Россия направляла беженцев в Финляндию в рамках "гибридной операции". Сейчас Финляндия строит забор вдоль границы, чтобы остановить нелегальную миграцию.

К тому же финские вооруженные силы заявили, что внимательно следят за маневрами Москвы на фоне сообщений о том, что Россия расширила свои военные базы вблизи границы с НАТО.

Командир пограничного округа Северная Карелия Матти Питкяниитти сказал, что незаконные пересечения границы с участием российских дезертиров, вероятно, станут все большей проблемой. Он указал, что гражданские люди, которые пытаются незаконно пересечь границу, избегают густых лесов и передвигаются по дорогам. Однако российские военные, диверсанты и возможные дезертиры, леса не представляют проблемы.

"Сейчас одним из рисков, с которыми мы сталкиваемся, являются военнослужащие, которые убегают от войны. Они, конечно, знают, как ориентироваться в лесу и как выжить там, если им нужно несколько дней оставаться незамеченными", - сказал он.

Издание делает вывод, что из-за граничения с РФ Финляндия уже давно готова к войне. Напоминает, что в Конституции страны закреплено, что каждый финский гражданин обязан участвовать в национальной обороне. Все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут быть призваны на военную службу. Женщины могут подавать заявки на добровольной основе. Призывники призываются в год, когда им исполняется 18 лет, и, в зависимости от их пожеланий и физической формы, обучение может длиться от 165 дней до почти года.

Продолжение сотрудничества

Несмотря на напряженность, некоторые виды сотрудничества между странами сохраняются. Финские пограничники вместе с россиянами решают насущные вопросы. Например, убирают сваленные деревья и тушат лесные пожары. Однако количество встреч ограничено. А россияне изменили отношение к финнам после того, как страна вступила в НАТО.

Позиция Финляндии относительно войны России в Украине

Напомним, что Финляндия поддерживает Украину в войне против РФ, в том числе, на дипломатическом уровне. На днях президент Финляндии Александр Стубб сказал, что требования российского диктатора Владимира Путина по Украине являются типичной российской переговорной тактикой. Он назвал их такими, что невозможно выполнить. В частности, это требование о членстве Украины в НАТО или отказ от Донбасса.

