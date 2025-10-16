Если война завершится для России успехом, то стимул продолжать будет большим.

Сценарий нападения России на одну из стран НАТО зависит от результатов войны против Украины.

Об этом заявил авторитетный австрийский политолог и эксперт по вопросам безопасности Восточной Европы Густав Грессель в интервью Укринформу. "Кроме Украины, Россия теперь не может напасть на еще одну страну. Они даже не смогли помочь Армении - ну ладно, там они и не очень хотели, - но Асаду помочь точно хотели, но уже не могли. Сил не хватало", - отметил он.

Итак, по его словам, главный вопрос: как быстро и при каких условиях закончится война против Украины. Грессель пояснил, что если война завершится для РФ успехом или чем-то, что можно выдать за успех, то стимул продолжать будет больше, ведь россияне будут чувствовать себя победителями и продавать это внутренне как победу.

Но, как отметил эксперт, если война завершится поражением или результатом, который больше похож на поражение, то, возможно, им не захочется прибегать к таким эскалационным маневрам, потому что они не захотят повторения.

"Проблема в том, что я не вижу у европейцев настоящего осознания или решимости сказать: "Именно потому, что мы теперь уязвимы - из-за возможного ухода Трампа - Украина должна победить". С Байденом мы еще могли говорить as long as it takes (по-русски: столько, сколько нужно), потому что Байден был для нас определенной "страховкой". Если же Украина проиграет, то это обидно, но не экзистенциально. Теперь же проблема в том, что если Украина проиграет, то следующими под прицелом будем мы", - рассказал политолог.

По его словам, в Европе хоть и есть около 1,5 млн военных, но большинство из них занимается бюрократией, работает в учебных заведениях.

"Если война начнется завтра, то кого в тот же вечер можно мобилизовать и отправить на границу? У многих стран есть только один батальон или бригада, которые можно немедленно отправить. Если сравнить, сколько бригад имеет Украина и сколько бы имели мы, то это намного меньше. Вот в чем проблема организации мирного времени: всегда нужно время, чтобы нарастить военную мощь и быть способными сдерживать", - отметил Грессель.

В то же время, как добавил эксперт, без американской авиации Европе придется то, чего не хватает в небе, компенсировать огневой мощью и присутствием на земле, этого НАТО никогда не предусматривало.

"Мы всегда говорили: у нас мало сухопутных сил, зато много огневой мощи в воздухе, которая многое уничтожает, и поэтому нужны меньшие наземные силы. Теперь мы сталкиваемся с проблемой, что из-за ухода ВВС США в нашей огневой мощи возникает огромная брешь", - резюмировал он.

Война РФ и НАТО

13 октября во время парламентской ассамблеи НАТО генсекретарь Марк Рютте заявил, что если Россия будет "настолько глупой", чтобы напасть на НАТО, то это будет открытая война между РФ и Альянсом.

По его словам, вероятная война между РФ и НАТО отличалась бы от войны россиян против Украины.

