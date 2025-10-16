Сценарий нападения России на одну из стран НАТО зависит от результатов войны против Украины.
Об этом заявил авторитетный австрийский политолог и эксперт по вопросам безопасности Восточной Европы Густав Грессель в интервью Укринформу. "Кроме Украины, Россия теперь не может напасть на еще одну страну. Они даже не смогли помочь Армении - ну ладно, там они и не очень хотели, - но Асаду помочь точно хотели, но уже не могли. Сил не хватало", - отметил он.
Итак, по его словам, главный вопрос: как быстро и при каких условиях закончится война против Украины. Грессель пояснил, что если война завершится для РФ успехом или чем-то, что можно выдать за успех, то стимул продолжать будет больше, ведь россияне будут чувствовать себя победителями и продавать это внутренне как победу.
Но, как отметил эксперт, если война завершится поражением или результатом, который больше похож на поражение, то, возможно, им не захочется прибегать к таким эскалационным маневрам, потому что они не захотят повторения.
"Проблема в том, что я не вижу у европейцев настоящего осознания или решимости сказать: "Именно потому, что мы теперь уязвимы - из-за возможного ухода Трампа - Украина должна победить". С Байденом мы еще могли говорить as long as it takes (по-русски: столько, сколько нужно), потому что Байден был для нас определенной "страховкой". Если же Украина проиграет, то это обидно, но не экзистенциально. Теперь же проблема в том, что если Украина проиграет, то следующими под прицелом будем мы", - рассказал политолог.
По его словам, в Европе хоть и есть около 1,5 млн военных, но большинство из них занимается бюрократией, работает в учебных заведениях.
"Если война начнется завтра, то кого в тот же вечер можно мобилизовать и отправить на границу? У многих стран есть только один батальон или бригада, которые можно немедленно отправить. Если сравнить, сколько бригад имеет Украина и сколько бы имели мы, то это намного меньше. Вот в чем проблема организации мирного времени: всегда нужно время, чтобы нарастить военную мощь и быть способными сдерживать", - отметил Грессель.
В то же время, как добавил эксперт, без американской авиации Европе придется то, чего не хватает в небе, компенсировать огневой мощью и присутствием на земле, этого НАТО никогда не предусматривало.
"Мы всегда говорили: у нас мало сухопутных сил, зато много огневой мощи в воздухе, которая многое уничтожает, и поэтому нужны меньшие наземные силы. Теперь мы сталкиваемся с проблемой, что из-за ухода ВВС США в нашей огневой мощи возникает огромная брешь", - резюмировал он.
Война РФ и НАТО
13 октября во время парламентской ассамблеи НАТО генсекретарь Марк Рютте заявил, что если Россия будет "настолько глупой", чтобы напасть на НАТО, то это будет открытая война между РФ и Альянсом.
По его словам, вероятная война между РФ и НАТО отличалась бы от войны россиян против Украины.