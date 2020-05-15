Foreign Policy: Для России сейчас не лучшее время идти в наступление против Украины

Пандемия коронавируса уже подорвала международную экономику, но ее военные последствия могут быть еще впереди

По разным оценкам, 2020 год может стать худшим для всего человечества за многие десятилетия. Мы в самом разгаре пандемии, которая уже унесла жизни 280 тысяч человек, заразила миллионы других и точно повлияет на жизнь миллионов до своего окончания.

Мировая экономика в свободном падении. Безработица стремительно растет, торговля обваливается, а обнадеживающего конца этому нет на горизонте. Чума саранчи уже второй раз охватывает Африку. А на прошлой неделе США узнали о появлении на своей территории шершней-убийц, - пишет Foreign Policy. Американский президент тем временем прячет голову в песок, советует смертельные инъекции как панацею и игнорирует советы своих советников-ученых. Даже если все эти проблемы магическим образом исчезнут завтра, а этого не произойдет, человечеству все равно придется бороться с опасностями климатических изменений.

Учитывая все обстоятельства, что может быть хуже? Война! Именно поэтому стоит подумать, делает ли сочетание пандемии с экономической депрессией начало войны более или менее вероятным. Что история и теория говорят нам об этом?

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Прежде всего, ни большая эпидемия, ни депрессия не делают войну невозможной. Первая мировая война закончилась как раз тогда, когда испанский грипп 1918-1919 годов начал мучить мир. Но он не стал препятствием для начала большевистского переворота в России, начала российских войн против соседей на западе и ряда других серьезных конфликтов. Великая депрессия, которая началась в 1929 году, не помешала Японии вторгнуться в Маньчжурию в 1931 году. В 1930-х она помогла фашистам и нацистам прийти к власти, что сделало Вторую мировую войну более возможной. Поэтому если кажется, что большая война просто не может начаться из-за COVID-19 и глобальной рецессии, то стоит избавиться от этих иллюзий.

Однако, начала новой войны может и не быть. Ученый из Массачусетского технологического института Барри Посен уже оценил вероятный влияние нынешней пандемии на возможность начала войны. И он убежден, что COVID-19 может даже укрепить мир. Ученый указывает на то, что нынешняя пандемия негативно влияет на все главные силы в мире. А это означает, что она не создает соблазнительное окно возможностей для тех стран, которые не пострадали. Одни не становятся более уязвимыми, а другие - сильнее. Вместо этого коронавирус толкает правительства к пессимистическим взглядам на свои краткосрочные и среднесрочные перспективы. Поскольку государства часто идут на войну из-за ощущения чрезмерной самоуверенности (каким бы обманчивым оно часто не было), пессимизм, вызванный пандемией, должен способствовать миру.

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Более того, сама природа войны требует от государств держать большое количество людей в очень тесных условиях: в тренировочных лагерях, на военных базах, в пунктах мобилизации, на кораблях в море и тому подобное. А это не то, что кто-то захотел бы сделать в разгар пандемии. Сейчас перегруженные правительства всех видов пытаются убедить своих граждан, что делают все возможное для защиты общества от болезни. По этим причинам, например, Саудовская Аравия приостановила свою военную кампанию в Йемене.

Посен также добавляет, что COVID-19 сократит международную торговлю в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Это может прозвучать угрожающе для тех, кто верит, что глобальная экономическая взаимозависимость сдерживает агрессоров. Но с другой стороны торговые проблемы были источником конфликтов в последнее время, особенно между США и Китаем. Поэтому сокращение торговли в этом смысле может сократить угрозу войны.

Но как в отношении взаимосвязи между более широкими экономическими условиями и вероятностью начала войны? Могут ли некоторые лидеры убедить себя, что начало кровопролития может принести им политическую выгоду? Или есть другие сценарии, при которых глубокий и длительный экономический обвал может сделать мировую войну вероятной?

Один из распространенных аргументов заключается в так называемой диверсионной теории войны или теории "козла отпущения". Согласно с ней, лидеры, которые боятся за свою популярность дома, попытаются отвлечь внимание от своих поражений, провоцируя кризис с другим государством и прибегая к применению грубой силы. Опираясь на эту логику, некоторые американцы боятся, что президент Дональд Трамп решит атаковать Иран или Венесуэлу перед президентскими выборами, особенно, если поверит, что эти страны проигрывают войну.

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Однако, по мнению издания, это маловероятный сценарий. Потому что война - это всегда непредсказуемость. Если хоть что-то пойдет не так, это окончательно похоронит и без того мизерную популярность Трампа. Более того, ни одна из этих стран не представляет смертельной угрозы для США. Даже его сторонники будут удивляться, почему президент тратит миллионы долларов на вторжение в Венесуэлу или Иран вместо того, чтобы потратить эти деньги на спасение американцев, которые умирают от коронавируса. Даже успешная военная операция не мобилизует американцев и не даст нужную вакцину. Такая же логика будет руководить решениями и других лидеров.

Экономические обвалы могут поощрить к войне при некоторых особых обстоятельствах, особенно когда война может дать стране, которая переживает серьезные трудности, какую-то быструю и большую ценность. Решение Саддама Хусейна оккупировать Кувейт в 1990 году идеально вписывается в эту модель. Экономика Ирака была в ужасном состоянии после длительной войны против Ирана. Безработица грозила внутриполитическим позициям Хусейна. Поэтому Кувейт с его нефтяным богатством был большим призом. А оккупировать слабо вооруженный эмират было относительно легко. Кроме того, Ирак задолжал большую сумму Кувейта. Поэтому оккупация страны в мгновение уничтожала этот долг. В этом случае экономические трудности Ираке сделали войну более вероятной.

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Однако, по мнению издания, сегодня стран в таком положении нет.

"Сейчас вряд удачный момент для России попытаться оккупировать большую часть Украины, даже если бы она захотела этого. Так же для Китая не время вступать в игру за Тайвань. Потому что цена точно будет больше, чем выгода", - говорится в статье.

Если же посмотреть на долгосрочную перспективу, длительная экономическая депрессия может сделать войну более вероятной, укрепляя фашистские или ксенофобские политические движения, усиливая протекционизм и гипернационализм, а также усложняя процесс, при котором страны могли бы достичь взаимовыгодных договоренностей. История 1930-х годов демонстрирует, куда такие тенденции могут привести. Хотя экономические проблемы вряд ли были единственной причиной катастрофических событий того периода. Национализм, ксенофобия и авторитаризм начали возвращаться к власти еще до пандемии COVID-19. Но экономический беспорядок, который теперь проникает в каждый уголок мира, может усилить эти тенденции, сделав планету более пригодной для начала войны после спада страха перед вирусом.