Трамп предположил, что COVID-19 можно лечить инъекциями дезинфектора – врачи в ужасе

Это уже не первый скандал, в который в последнее время попадает Дональд Трамп.

Врачи и эпидемиологи с тревогой отреагировали на слова президента США Дональда Трампа о том, что коронавирус можно лечить инъекциями дезинфектора и ультрафиолетовым излучением.

Об этом пишет AJ.

«Если вы используете какой-то из дезинфекторов для преодоления коронавируса, то вы умрете вместе с вирусом», – написал в Twitter врач Юджин Гу, лаборатория которого занимается тестированием на COVID-19.

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Свое заявление, так возмутившее медицинское сообщество, Трамп сделал, выступая во время брифинга для журналистов в Белом доме.

Сначала он раздумывал о том, может ли свет проникать внутрь тела, прежде чем перешел к теме дезинфекторов.

"Есть ли способ, которым мы можем сделать что-то подобное (уничтожить вирус за минуту – УНИАН) путем инъекции с помощью дезинфектора? Было бы интересно это проверить", – поразмыслил американский президент.

Это уже не первый скандал, в который в последнее время попадает Дональд Трамп. Ранее президента США раскритиковали из-за его намерения ослабить карантин на фоне роста количества смертей от коронавируса внутри страны.