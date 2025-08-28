Он считает эту сумму несправедливой.

Певец и композитор Иво Бобул, который имеет звание "Заслуженный артист Украины", получает пенсию в размере 10 тысяч гривень.

Он рассказал в комментарии проекту "Хапуга.ua", что ранее получал пять тысяч гривень пенсии, однако она увеличивалась благодаря перерасчетам. Теперь певец получает 10 тысяч гривень, однако считает такую сумму несправедливой для артиста, который десятки лет выступал не сцене:

"Должно быть, чтобы не было стыдно людям говорить. Потому что когда спрашивают, какая у тебя пенсия, я иногда не говорю. Потому что мне просто стыдно сказать".

Иво Бобул

Известный исполнитель в жанре эстрадной и поп-музыки родился 17 февраля 1953 года в селе Келечин Закарпатской области.

Он получил известность благодаря сильному, эмоциональному голосу и способности выполнять как лирические, так и патриотические композиции. Является обладателем многочисленных наград и отличий, среди которых почетное звание "Народный артист Украины".

Репертуар Иво Бобула включает как авторские песни, так и обработки народных украинских песен.

Напомним, певец имел дом в Крыму, однако после российской оккупации полуострова его недвижимость сгорела.

