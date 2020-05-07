Bloomberg: Пандемия гриппа 1918-го года меньше навредила экономике, чем COVID-19, но почему?

Испанский грипп в начале прошлого века убил гораздо больше людей, чем коронавирус сегодня, но промышленность тех времен была менее уязвимой к нему.

Для тех, кто увлекается историей, пандемия COVID-19 может показаться страшно знакомой. Почти 100 лет назад другой респираторный вирус охватил мир, убив миллионы людей за считанные месяцы.

В 1918-1919 годах так называемый Испанский грипп (который на самом деле возник не в Испании, а возможно на территории Австрии или штата Канзас) распространился благодаря движению войск, которые принимали участие в Первой мировой войне. Болезнь убила по разным оценкам от 17 миллионов до 100 миллионов людей. Эти числа включают 675 тысяч смертей в США, что на то время составляло около 2% от населения. Сегодня эквивалентом было бы к примеру 2 миллиона человек, - пишет Bloomberg.

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Эта катастрофа, конечно же, ударила по экономике. Испанский грипп, в отличие от COVID-19, чаще всего убивал людей в возрасте 20-30 лет, которые были на пике своей работоспособности. В придачу, много городов отреагировали на угрозу так же, как и сегодня, вводя социальное дистанцирование. Школы и церкви были закрыты, массовые собрания запрещены, всех обязали носить маски и тому подобное. Комбинация из страха перед вирусом и правительственного вмешательства сильно навредила розничной торговле и другим видам бизнеса, зависимым от передвижения. Но каким-то образом США смогли избежать начала глубокой депрессии в годы после пандемии. Безработица среди членов профсоюзов выросла не на много. Рост промышленного производства на самом деле был довольно хорошим в 1919 году. А рецессия 1920-1921 годов, вызванная скорее последствиями Первой мировой войны, чем Испанским гриппом, быстро закончилась. В результате начались знаменитые "Ревущие 20-е".

Почему же Испанский грипп не опустошил экономику США так, как коронавирус сегодня? Можно сделать соблазнительное предположение, что сегодня карантин значительно жестче, чем в 1918 году. Но хоть данные с начала прошлого века неполные, истории из отчета Федерального резерва Сент-Луиса говорят, что розничная торговля страдала тогда так же сильно, как и сейчас. Страх перед вирусом, а не правительственные ограничения, были самым большим двигателем потерь доходов как тогда, так и сегодня.

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Важным фактором издание называет разницу в структуре экономики. Столетие назад менее половины всех работников работали в сфере услуг. Теперь таких 86%. Производство и аграрный сектор были менее уязвимыми к пандемии, чем розничная торговля и другие формы бизнеса, зависящие от потока клиентов. Влияние экономики военных времен тоже было фактором. Как заметили некоторые экономисты, Первая мировая война в 1918 году все еще имела чрезвычайное влияние на промышленность. Правительство просто распорядилось, чтобы заводы оставались открытыми, чтобы удовлетворить военные потребности. Это поспособствовало ухудшению пандемии, но сократило падение промышленного производства. Ко времени, когда экономика начала переходить с военных на гражданские рельсы, гриппа уже не было.

Третий фактор - это коммуникация. Сегодня американцы всех социальных классов могут найти любую информацию о коронавирусе, ткнув несколько раз пальцем по экрану смартфона или включив телевизор. Но ничего подобного не было в 1918 году. А благодаря цензуре военных времен газеты часто боялись печатать новости об эпидемии, чтобы не показаться непатриотичными. На самом деле вирус называют Испанским гриппом лишь потому, что Испания во время Первой мировой войны была нейтральной и позволяла газетам печатать мрачные данные о национальных потерях из-за гриппа. Подавление информации в США и других западных странах, вероятно, способствовало тому, что люди выходили на улицу и ходили по магазинам. Многим это стоило жизни.

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Кроме того, потребительский корзина людей сегодня и сто лет назад очень отличается. В 1918 году она состояла в основном из абсолютно необходимых вещей, о которых люди не могли просто забыть на несколько месяцев.

Федеральный резерв Сент-Луиса также ссылается на исследование, которое обнаружило, что промышленное производство на самом деле увеличилось в штатах США, которые больше всего пострадали от Испанского гриппа. Вероятно, пандемия подтолкнула бизнес к капиталоемким видам производства. Эквивалентом сегодня был бы быстрый переход на автоматизацию.

Bloomberg пишет, что по крайней мере два фактора сделают так, что экономический ущерб от коронавируса будет более долговременным, чем от Испанского гриппа. Во-первых, международные цепи поставок разрываются по всему миру. Пандемия, вероятно, заставит страны меньше производить за рубежом в будущем, чем сейчас, учитывая риски. И процесс переноса производства будет дорогим и длительным. Во-вторых, и потребители, и бизнес имеют больше долгов, чем столетие назад. Этот фактор может усилить рецессию. Поэтому человеческие потери из-за коронавируса, вероятно, будут гораздо меньшими, чем от Испанского гриппа. Но экономическая цена пандемии сегодня будет выше, чем сто лет назад.