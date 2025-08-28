По словам Игната, пять ракет и около 30 дронов можно официально назвать прямым попаданием.

Сегодня во время массированной комбинированной атаки по Киеву российская армия применила больше реактивных дронов и большое количество ракет, две из которых попали в жилой дом.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат. По его словам, сегодня состоялась одна из самых массовых атак по Украине, в эпицентре удара был Киев.

"В данной ситуации Силы обороны сделали все, что могли... Летело 629 средств воздушного нападения. Среди них - аэробаллистические ракеты "Кинжал". Ракеты воздушного базирования Х-101, "Искандеры"... Баллистика - это то, что достигает Киева в короткий срок. И собственно баллистические ракеты сегодня были сбиты - 7 из 9. Это очень высокий показатель, учитывая еще и ракету "Кинжал". Также сбиты 18 из 20 ракет Х-101", - подчеркнул Игнат.

Видео дня

За сбиванием вражеских целей, подчеркнул военный, стоят тысячи специалистов Сил обороны Украины, выполняющих чрезвычайно сложную работу. Непосредственно цели сбивали истребители F16, которые показали себя эффективно, мобильные огневые группы, РЭБ, ракетно-зенитные войска и тому подобное.

В целом, по словам Игната, пять ракет и около 30 дронов можно официально назвать прямым попаданием. Также в десятках местах есть сбитие, но падающие обломки тоже могут наносить вред.

Игнат также рассказал об отличии этой атаки от предыдущих

"Особенность атаки - весь мир должен увидеть - два прямых прилета крылатых ракет в жилой дом. Это должен знать весь мир...", - подчеркнул Игнат.

Он добавил, что враг использует дроны различных типов, в том числе "имитаторы", которые тоже оснащают взрывной частью, также стало больше дронов с реактивными двигателями. Если сравнивать с самой массовой вражеской атакой, когда россияне применили против Украины 740 средств воздушного нападения, то отличие в том, что сегодня было запущено на Киев больше ракет.

"Сегодня во время комбинированной атаки враг применил большее количество ракет, чем это было во время антирекорда... Сегодня враг применил больше дронов с реактивными двигателями - скоростных БПЛА, которые тоже сбиваются...", - добавил начальник управления.

Кроме того, он отметил недопустимость действия определенных Telegram-каналов, в частности, одного из них, который постоянно публикует подробные маршруты передвижения ракет в реальном времени.

Игнат акцентировал: если те, кто зарабатывает деньги на таком контенте, не прекратят подобные "публикации", правоохранителям нужно принимать соответствующие меры.

Атака на Киев - что известно

Как писал УНИАН, в ночь на 28 августа российская армия нанесла массированный удар по Украине с применением ударных беспилотников, ракет воздушного и наземного базирования. В целом агрессор применил 629 средств воздушного нападения: 598 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов, 2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", 9 баллистических ракет Искандер-М/KN-23, 20 крылатых ракет Х-101. По предварительным данным, сбито/подавлено 589 воздушных целей.

Из-за атаки в Киеве ранены десятки гражданских, по предварительным данным погибли 15 человек, в том числе 4 детей.

Вас также могут заинтересовать новости: